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НАТО змінить завдання Сил реагування Альянсу
«Країни НАТО повинні заповнити ті прогалини, які утворилися через скорочення військової техніки після закінчення «Холодної війни», щоб у Альянсу була можливість швидко реагувати на конфлікти», - заявив в інтерв'ю агентству Reuters командувач силами швидкого реагування НАТО генерал Йорг Фольмери.
Генерал наголошує: у НАТО – «неймовірна кількість сил», проте проблема в тому, що «більша їхня частина не є боєздатною на постійній основі – просто тому, що вони не мають усієї необхідної техніки».
Про це Фольмер заявив під час навчань НАТО в Норвегії та у зв'язку із загостренням напруженості, спричиненим війною в Україні.
Раніше на тлі агресії Росії проти України НАТО вперше активувало започатковані у 2002 році на Саміті НАТО у Бухаресті Сили швидкого реагування Альянсу (NATO Response Force - англ.), посиливши присутність на східному фланзі. На початку березня, говорячи про активізацію Сил швидкого реагування, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента Росії Володимира Путіна "припинити війну та долучитись до дипломатичних зусиль".
Як відзначає Міноборони США, Сили швидкого реагування НАТО є готовими до негайної відповіді на безпекові кризи цілодобово протягом цілого року; члени Альянсу щорічно надають військових для Сил на ротаційній основі; до складу Сил входять сухопутні війська, ВМС, ВПС, та сили спеціального призначення; з 2014-го року до складу сил входить Об'єднана оперативна група підвищеної боєготовності (Very High Readiness Joint Task Force - англ.), яка може використовуватись для відповіді на кризи, стихійні лиха.
Генерал Йорг Фольмер командує Об'єднаним командуванням сил НАТО у Брунсумі (Нідерланди), який відповідає за північно-східний фланг альянсу, а також за Сили швидкого реагування.
Вперше за довгі роки ці сили, чисельністю близько 40 000 осіб, були приведені в бойову готовність і частково розгорнуті в регіоні після вторгнення Росії в Україну.
«Ключовим питанням є відновлення нашого потенціалу. Йдеться про чисельність, а також про відновлення боєздатних частин, і – наступний ключовий крок – про їхнє обов'язкове підпорядкування командуванню НАТО», – сказав Фольмер, маючи на увазі процедуру, за якою країна-член НАТО інформує альянс про те, що вона має війська, які вона готова надати у його розпорядження. Генерал додав, що йдеться про такі підрозділи, як бригада чи дивізія.
За його словами, у ситуації російського вторгнення до України НАТО переглядає свою оборонну концепцію. Останні 20 років це були експедиційні місії до Афганістану та Іраку, але, як констатує Фольмер, загроза, з якою стикається Європа з боку Росії, має зовсім інші масштаби.
«Ті експедиційні місії були війнами за вибором. Ми ухвалювали політичне рішення брати в них участь, а потім запитували у наших союзників контингенти військ для розгортання у цих країнах», – пояснив генерал. Він додав, що тепер – і йдеться про зміну парадигми – нам потрібні сили, які мають бути виділені НАТО заздалегідь, ще в мирний час. Вони мають бути боєздатними та доступними негайно у разі конфлікту чи війни, щойно буде ухвалено політичне рішення про їхнє розгортання».
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Sky News.
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Міністерка енергетики США закликала світ долати вплив Путіна на енергетику так само рішуче, як українці протистоять агресії РФ
Ми беремо приклад рішучості у українців, сказала міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм відкриваючи засідання міністрів країн-членів Міжнародної енергетичної асоціації в середу.
"Українські бабусі та дідусі, їхні онуки та онучки воюватимуть з мітлами та ножами, щоб вберегти країну і ми знаємо, що маємо продемонструвати, що вони мають нашу підтримку і що ми захистимо демократію і не будемо як даність сприймати мир, встановлений на цьому континенті лише декілька поколінь тому".
Гренхольм вказала, що війна Путіна дестабілізувала ринок викопних енергоресурсів, який вже переживав нестабільність через пандемію. Вона закликала створити майбутнє в енергосфері, яке не контролюватиме Путін, чи інші країни "недружні до наших інтересів".
Для того, щоб збалансувати ринок, вказала Гренхольм, США та країни Міжнародного енергетичної асоціації вивільнили стратегічні резерви нафти. США також нарощують видобуток і експорт. "Ми експортуємо кожну молекулу газу, яку може бути зріджено на існуючому терміналі", - додала вона.
Вона привітала те, що ІЕА видала план з 10 пунктів із зменшення залежності від нафти до літа. план, зокрема включає такі заходи як збільшення використання громадського транспорту, економія бензину та інше.
Те, що ІЕА видала цей план лише підкреслює надзвичайну роль Росії в енергосфері і складність обмеження торгівлі в сфері енергоресурсів, вважає Марк Фінлі, дослідник питань енергетики Інституту Бейкера в США, У своєму виступі на події інституту 23 березня Фінлі вказав - Росія є найбільшим постачальником викопного палива у світі.
Якщо Європа не братиме більше барелів нафти з Росії, запаси дизеля в Європі почнуть вичерпуватись за 2-3 тижні, заявила під час події в інститут Бейкера Шіка Чатраветі з JP Morgan. З нею погоджується експертка Міжнародної енергетичної асоціації Крістін Петросіан. Вона вказує - якщо в найближчий час не буде значно збільшено видобуток нафти, нестачу потрібно буде покривати з резервів, а навіть до війни Росії в Україні запаси нафти країн ОЕСР не були високими.
Поки що, Росія здатна знайти покупців на свою нафту, хоча і зі значною знижкою - до 30 доларів на барелів, вказує Марк Фінлі
Значна вага Росії на енергоринку ускладнює введення масштабних санкцій в цій сфері. Санкційний режим щодо російських енергоресурсів наразі не є всеохоплюючим, він значно поступається режиму обмежень, який діє проти Ірану, вказує Фінлі. Лише окремі країни, включаючи США, заявили про відмову від російських енергоресурсів. Однак, говорить експерт, ситуація може змінитись, подібно до того, як були застосовані санкції SWIFT проти російських банків, хоча спочатку країни заявляли про неможливість таких санкцій.
Поки що, Росія здатна знайти покупців на свою нафту, хоча і зі значною знижкою - до 30 доларів на барелів, вказує експерт.
Цього тижня на зустрічах ЄС та під час візиту до Брюсселя президента США Джо Байдена, європейські країни обговорять питання нових обмежень проти Росії в енергосфері.
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в понеділок закликав ЄС посилити санкції проти Росії в енергосфері.
"Неможливо уникнути перемовин щодо енергосектору і ми можемо говорити про нафту як про найбільше джерело надходжень до російського бюджету", - заявив посадовець.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про нереалістичність повного ембарго на імпорт російських енергоресурсів на даному етапі, адже багато європейських країн залежать від російських нафти та газу.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у зверненні до парламенту застеріг проти різкого обмеження на купівлю енергоресурсів з Росії. "Ми покладемо край залежності [від російських енергоресурсів] якомога швидше, але, якщо зробити це в один день, в нашій країні та у всій Європі настане рецесія", - вказав Шольц в середу.
На тлі закликів до введення європейського ембарго на торгівлю російськими енергоресурсами, в середу російський президент Путін заявив, що "недружні країни" будуть розплачуватись рублями за газ з Росії.
Блінкен заявив, що російські війська скоїли воєнні злочини в Україні
На основі наявних даних, уряд США вважає, що члени сил Росії скоїли в Україні воєнні злочини. Про це у середу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Наша оцінка ґрунтується на ретельному розгляді наявної інформації з загальнодоступних та розвідувальних джерел. Як і у випадку із будь-яким звинуваченням щодо злочину, зрештою кримінальну провину у конкретних випадках має визначати суд з відповідною юрисдикцією щодо злочину. Уряд США буде надалі відстежувати повідомлення про воєнні злочини та буде ділитись зібраною нами інформацією з союзниками, партнерами, та міжнародними організаціями, як належить. Ми віддані тому, щоб добиватись відповідальності, використовуючи кожен доступний інструмент, включно з судовим переслідуванням", - відзначає заява.
У заяві Блінкен вказав на достовірні повідомлення про умисні удари по цивільних, знищення житлових будинків, шкіл, лікарень, важливої інфраструктури, автівок цивільних, торговельних центрів, автомобілів швидкої, та ін. Державний секретар США вказав на повідомлення про вбивство понад 2400 цивільних лише у Маріуполі, та ін.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше міністри "Групи семи" заявили, що відповідальні за воєнні злочини, у тому числі нерозбірливе використання зброї проти мирного населення, будуть притягнуті до відповідальності.
Як повідомляє ТАСС, раніше міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Росія збирає докази воєнних злочинів "киівського режиму".
У статті використано матеріали ТАСС.
Чого чекати від саміту НАТО. Думки оглядачів, офіційні заяви
На екстреному саміті НАТО 24-го березня у Брюсселі лідери Альянсу обговорять війну в Україні, загрозу яку війна становить для Європи та НАТО, та способи стримати Росію від можливого розширення агресії далі на Захід. Останнє особливо турбує країни НАТО через наближення російських атак до кордонів Польщі. Про це напередодні заявила журналістка американського каналу CNN Наташа Бертранд.
24-го березня у Брюсселі відбудеться екстрений саміт НАТО у якому візьме участь і президент США Джо Байден. Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті.
Посолка США у НАТО Джуліанна Сміт сьогодні заявила, що на саміті лідери Альянсу засудять дії Путіна в Україні, будуть шукати шляхи додатково підтримати Україну безпековою та гуманітарною допомогою, та обговорюватимуть посилення оборони та стримування.
"Це історичний момент для Альянсу демократичних країн, щоб об'єднатись та протистояти автократії та захистити свободу", - заявила Сміт.
Речниця НАТО Оана Лунгеску сьогодні заявила, що темою саміту також стане роль Китаю у кризі навколо України.
Раніше видання The New York Times повідомило, що Польща на саміті запропонує план організувати міжнародну миротворчу місію в Україні. Цей задум, відзначає видання, суперечить офіційній позиції НАТО і був відкинутий Вашингтоном.
У середу міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що відправка до України миротворців означатиме "пряме зіткнення російських та натівських збройних сил, якого всі не те що хотіли уникнути, а говорили, що воно ніколи не повинно статись в принципі".
"Це нагода для всіх лідерів НАТО зібратись разом, синхронізувати позиції щодо заходів щодо оборони та стримування до яких можуть вдатись союзники по НАТО, та окреслити шлях уперед - як можна захистити країни на східному фланзі Альянсу від будь-якої потенційної агресії", - відзначила напередодні журналістка CNN Наташа Бертранд.
За словами Бертранд, серед лідерів НАТО спостерігається "повна єдність" з приводу того, що "досить поганим задумом була би спроба запровадження безпольотної зони над повітряним простором України". "Ми не чули, щоб за це виступала будь-яка країна НАТО", - вказала журналістка.
При цьому журналістка вказує, що для учасників саміту буде важливо показати, якийсь результат щодо сприяння Україні, бо "особливо українці будуть питати, "ну, то для чого взагалі була ця зустріч?".
Раніше екс-посол США у Росії Майкл Макфол висловив думку, що конкретним результатом саміту має стати рішення про передачу Туреччиною Україні систем ППО С-400 російського виробництва.
"Саміту НАТО потрібні осяжні результати, які співмірні цьому поворотному моменту для Європи. Спільні заяви про єдність не будуть сприйняті тими, хто воює в Україні", - також твітував Макфол.
Між тим у США група американських сенаторів закликала президента США Джо Байдена надати додаткове військове обладнання Україні та більше посилити НАТО.
Як повідомляє видання Axios, напередодні саміту НАТО у низці країни зросло позитивне ставлення до ролі США на міжнародній арені.
У статті використано матеріали CNN, The New York Times, "Радіо Свобода", РБК, Axios.
ВООЗ: Українські біженці, які прибули до Польщі, потерепають від проблем зі здоров'ям, психікою
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє, що сотні тисяч українських біженців прибувають до Польщі в тяжкому стані та страждають від приголомшливої кількості розладів здоров’я та психіки.
Польща прийняла близько 61% з понад 3,5 мільйона біженців, які втекли з розореної війною України до сусідніх країн. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що доступ до медичних послуг в Україні надзвичайно обмежений, а переважна кількість біженців потребує негайної медичної допомоги.
Представниця ВООЗ у Польщі Палома Кучі каже, що біженці прибувають виснаженими та у стані відчаю після довгої, важкої та небезпечної подорожі до польського кордону. Кучі каже, що після кількаденної подорожі без належної їжі чи води діти прибувають втомленими та тривожними. За її словами, літні люди приїжджають з іншими проблемами здоров’я.
«Величезна кількість старших біженців на момент прибуття протягом кількох днів не приймали необхідних їм ліків, - сказав Кучі. - Вони прибувають з декомпенсованим цукровим діабетом, з кров’яним тиском, з іншими проблемами зі здоров’ям. І, звісно, прибувають жінки, вагітні, які не отримували необхідного допологового догляду».
Кучі додає, що людей з послабленим здоров'ям необхідно терміново евакуювати до закладів, де вони зможуть продовжити лікування, яке було перервано під час втечі від насильства. Серед них - діти та дорослі з онкологічними захворюваннями, ті, хто потребує діалізу та хворі з психічним розладами.
ВООЗ підтвердила 62 напади на заклади охорони здоров'я в Україні з моменту вторгнення Росії 24 лютого. 10 атак припали на вівторок, 22 березня. ВООЗ повідомляє, що загалом 15 людей було вбито і 37 поранено. ВООЗ рішуче засуджує напади на систему охорони здоров'я. В орнанізації заявляють, що такі напади порушують міжнародне право і ставлять під загрозу життя.
Кучі каже, що ВООЗ готується до сценарію, коли велика кількість людей може прибути до Польщі протягом дуже короткого часу, якщо ситуація швидко погіршиться. Вона додає, що ВООЗ також готується до довгострокових потреб.
«Це означає підвищення запиту на ключові медичні послуги, ліки, для матерів, дітей, проти ВІЛ, проти туберкульозу, а також для пацієнтів, які страждають на неінфекційні захворювання, психічні розлади, та інше», – сказала Кучі.
Кучі каже, що ВООЗ зосереджується на порятунку життів і забезпеченні доступу постраждалих від збройного конфлікту до основних медичних послуг і лікування COVID-19, поліомієліту та інших загроз здоров’ю.
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні Держдеп заявив, що через напад Росії, тисячі пацієнтів в Україні втратили можливість продовжувати лікування від раку, були вимушені залишити свої домівки.
"Тому, разом із нашими союзниками та партнерами, ми будемо продовжувати підтримувати наших українських партнерів, щоб врятувати життя та покласти кінець цій безглуздій війні", - відзначили у Держдепі.
22-го березня у своєму виступі перед законодавцями Італії президент України Володимир Зеленський назвав смерті дітей, тисяч дорослих, тисячі поранених в Україні результатом "зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну".
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