Чого чекати від саміту НАТО. Думки оглядачів, офіційні заяви

На екстреному саміті НАТО 24-го березня у Брюсселі лідери Альянсу обговорять війну в Україні, загрозу яку війна становить для Європи та НАТО, та способи стримати Росію від можливого розширення агресії далі на Захід. Останнє особливо турбує країни НАТО через наближення російських атак до кордонів Польщі. Про це напередодні заявила журналістка американського каналу CNN Наташа Бертранд.

24-го березня у Брюсселі відбудеться екстрений саміт НАТО у якому візьме участь і президент США Джо Байден. Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті.

Посолка США у НАТО Джуліанна Сміт сьогодні заявила, що на саміті лідери Альянсу засудять дії Путіна в Україні, будуть шукати шляхи додатково підтримати Україну безпековою та гуманітарною допомогою, та обговорюватимуть посилення оборони та стримування.

"Це історичний момент для Альянсу демократичних країн, щоб об'єднатись та протистояти автократії та захистити свободу", - заявила Сміт.

Речниця НАТО Оана Лунгеску сьогодні заявила, що темою саміту також стане роль Китаю у кризі навколо України.

Раніше видання The New York Times повідомило, що Польща на саміті запропонує план організувати міжнародну миротворчу місію в Україні. Цей задум, відзначає видання, суперечить офіційній позиції НАТО і був відкинутий Вашингтоном.

У середу міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що відправка до України миротворців означатиме "пряме зіткнення російських та натівських збройних сил, якого всі не те що хотіли уникнути, а говорили, що воно ніколи не повинно статись в принципі".

"Це нагода для всіх лідерів НАТО зібратись разом, синхронізувати позиції щодо заходів щодо оборони та стримування до яких можуть вдатись союзники по НАТО, та окреслити шлях уперед - як можна захистити країни на східному фланзі Альянсу від будь-якої потенційної агресії", - відзначила напередодні журналістка CNN Наташа Бертранд.

За словами Бертранд, серед лідерів НАТО спостерігається "повна єдність" з приводу того, що "досить поганим задумом була би спроба запровадження безпольотної зони над повітряним простором України". "Ми не чули, щоб за це виступала будь-яка країна НАТО", - вказала журналістка.

При цьому журналістка вказує, що для учасників саміту буде важливо показати, якийсь результат щодо сприяння Україні, бо "особливо українці будуть питати, "ну, то для чого взагалі була ця зустріч?".

Раніше екс-посол США у Росії Майкл Макфол висловив думку, що конкретним результатом саміту має стати рішення про передачу Туреччиною Україні систем ППО С-400 російського виробництва.

"Саміту НАТО потрібні осяжні результати, які співмірні цьому поворотному моменту для Європи. Спільні заяви про єдність не будуть сприйняті тими, хто воює в Україні", - також твітував Макфол.

Між тим у США група американських сенаторів закликала президента США Джо Байдена надати додаткове військове обладнання Україні та більше посилити НАТО.

Як повідомляє видання Axios, напередодні саміту НАТО у низці країни зросло позитивне ставлення до ролі США на міжнародній арені.

У статті використано матеріали CNN, The New York Times, "Радіо Свобода", РБК, Axios.