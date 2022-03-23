Актуально
Чого чекати від саміту НАТО. Думки оглядачів, офіційні заяви
На екстреному саміті НАТО 24-го березня у Брюсселі лідери Альянсу обговорять війну в Україні, загрозу яку війна становить для Європи та НАТО, та способи стримати Росію від можливого розширення агресії далі на Захід. Останнє особливо турбує країни НАТО через наближення російських атак до кордонів Польщі. Про це напередодні заявила журналістка американського каналу CNN Наташа Бертранд.
24-го березня у Брюсселі відбудеться екстрений саміт НАТО у якому візьме участь і президент США Джо Байден. Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті.
Посолка США у НАТО Джуліанна Сміт сьогодні заявила, що на саміті лідери Альянсу засудять дії Путіна в Україні, будуть шукати шляхи додатково підтримати Україну безпековою та гуманітарною допомогою, та обговорюватимуть посилення оборони та стримування.
"Це історичний момент для Альянсу демократичних країн, щоб об'єднатись та протистояти автократії та захистити свободу", - заявила Сміт.
Речниця НАТО Оана Лунгеску сьогодні заявила, що темою саміту також стане роль Китаю у кризі навколо України.
Раніше видання The New York Times повідомило, що Польща на саміті запропонує план організувати міжнародну миротворчу місію в Україні. Цей задум, відзначає видання, суперечить офіційній позиції НАТО і був відкинутий Вашингтоном.
У середу міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що відправка до України миротворців означатиме "пряме зіткнення російських та натівських збройних сил, якого всі не те що хотіли уникнути, а говорили, що воно ніколи не повинно статись в принципі".
"Це нагода для всіх лідерів НАТО зібратись разом, синхронізувати позиції щодо заходів щодо оборони та стримування до яких можуть вдатись союзники по НАТО, та окреслити шлях уперед - як можна захистити країни на східному фланзі Альянсу від будь-якої потенційної агресії", - відзначила напередодні журналістка CNN Наташа Бертранд.
За словами Бертранд, серед лідерів НАТО спостерігається "повна єдність" з приводу того, що "досить поганим задумом була би спроба запровадження безпольотної зони над повітряним простором України". "Ми не чули, щоб за це виступала будь-яка країна НАТО", - вказала журналістка.
При цьому журналістка вказує, що для учасників саміту буде важливо показати, якийсь результат щодо сприяння Україні, бо "особливо українці будуть питати, "ну, то для чого взагалі була ця зустріч?".
Раніше екс-посол США у Росії Майкл Макфол висловив думку, що конкретним результатом саміту має стати рішення про передачу Туреччиною Україні систем ППО С-400 російського виробництва.
"Саміту НАТО потрібні осяжні результати, які співмірні цьому поворотному моменту для Європи. Спільні заяви про єдність не будуть сприйняті тими, хто воює в Україні", - також твітував Макфол.
Між тим у США група американських сенаторів закликала президента США Джо Байдена надати додаткове військове обладнання Україні та більше посилити НАТО.
Як повідомляє видання Axios, напередодні саміту НАТО у низці країни зросло позитивне ставлення до ролі США на міжнародній арені.
У статті використано матеріали CNN, The New York Times, "Радіо Свобода", РБК, Axios.
Всі новини дня
ВООЗ: Українські біженці, які прибули до Польщі, потерепають від проблем зі здоров'ям, психікою
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє, що сотні тисяч українських біженців прибувають до Польщі в тяжкому стані та страждають від приголомшливої кількості розладів здоров’я та психіки.
Польща прийняла близько 61% з понад 3,5 мільйона біженців, які втекли з розореної війною України до сусідніх країн. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що доступ до медичних послуг в Україні надзвичайно обмежений, а переважна кількість біженців потребує негайної медичної допомоги.
Представниця ВООЗ у Польщі Палома Кучі каже, що біженці прибувають виснаженими та у стані відчаю після довгої, важкої та небезпечної подорожі до польського кордону. Кучі каже, що після кількаденної подорожі без належної їжі чи води діти прибувають втомленими та тривожними. За її словами, літні люди приїжджають з іншими проблемами здоров’я.
«Величезна кількість старших біженців на момент прибуття протягом кількох днів не приймали необхідних їм ліків, - сказав Кучі. - Вони прибувають з декомпенсованим цукровим діабетом, з кров’яним тиском, з іншими проблемами зі здоров’ям. І, звісно, прибувають жінки, вагітні, які не отримували необхідного допологового догляду».
Кучі додає, що людей з послабленим здоров'ям необхідно терміново евакуювати до закладів, де вони зможуть продовжити лікування, яке було перервано під час втечі від насильства. Серед них - діти та дорослі з онкологічними захворюваннями, ті, хто потребує діалізу та хворі з психічним розладами.
ВООЗ підтвердила 62 напади на заклади охорони здоров'я в Україні з моменту вторгнення Росії 24 лютого. 10 атак припали на вівторок, 22 березня. ВООЗ повідомляє, що загалом 15 людей було вбито і 37 поранено. ВООЗ рішуче засуджує напади на систему охорони здоров'я. В орнанізації заявляють, що такі напади порушують міжнародне право і ставлять під загрозу життя.
Кучі каже, що ВООЗ готується до сценарію, коли велика кількість людей може прибути до Польщі протягом дуже короткого часу, якщо ситуація швидко погіршиться. Вона додає, що ВООЗ також готується до довгострокових потреб.
«Це означає підвищення запиту на ключові медичні послуги, ліки, для матерів, дітей, проти ВІЛ, проти туберкульозу, а також для пацієнтів, які страждають на неінфекційні захворювання, психічні розлади, та інше», – сказала Кучі.
Кучі каже, що ВООЗ зосереджується на порятунку життів і забезпеченні доступу постраждалих від збройного конфлікту до основних медичних послуг і лікування COVID-19, поліомієліту та інших загроз здоров’ю.
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні Держдеп заявив, що через напад Росії, тисячі пацієнтів в Україні втратили можливість продовжувати лікування від раку, були вимушені залишити свої домівки.
"Тому, разом із нашими союзниками та партнерами, ми будемо продовжувати підтримувати наших українських партнерів, щоб врятувати життя та покласти кінець цій безглуздій війні", - відзначили у Держдепі.
22-го березня у своєму виступі перед законодавцями Італії президент України Володимир Зеленський назвав смерті дітей, тисяч дорослих, тисячі поранених в Україні результатом "зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну".
Столтенберґ: якщо Росія застосує хімічну чи ядерну зброю в Україні, це змінить природу конфлікту
Застосування хімічної, або ядерної зброї Росією проти України стане фундаментальною зміною природи конфлікту, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час прес-конференції, перед самітом НАТО.
Президент США Джо Байден, який планує взяти участь в саміті НАТО в Польщі, в середу також заявив, що застосування Путіним хімічної зброї проти України є "справжньою загрозою".
Як Байден, так і Столтенберґ раніше вказували, що Росія "шукає приводи" для того, щоб застосувати хімічну зброю в Україні. Це буде "відвертим порушенням міжнародного права з далекосяжними наслідками", - додав Столтенберґ під час прес-конференції.
Він наголосив, що НАТО надасть Україні устаткування для захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, однак, відмовився деталізувати інформацію щодо допомоги і вказав, що це питання стане предметом обговорення на саміті.
Відповідаючи на питання про посилення риторики в Росії, щодо можливості застосування ядерної зброї в Україні, Столтенберґ наголосив: "Будь-яке застосування ядерної зброї фундаментальним чином змінить природу конфлікту і Росія має розуміти, що ядерна війна ніколи не повинна статись і вони не можуть в ній перемогти".
Хоча надання допомоги Україні є серед пріоритетних питань порядку денного саміту, членство України в НАТО не обговорюється, додав посадовець. Він також наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту і не буде надсилати військових до України.
Обмеження на торгівлю, санкції проти членів Думи - у США розглядають нові кроки проти РФ
Президент США Джо Байден планує оголосити новий пакет санкцій проти Росії вже в четвер, повідомив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок. Санкції буде оголошено після того, як Байден проведе консультації з союзниками в Європі, додав посадовець. Під час свого візиту до Європи, Байден планує взяти участь в саміті НАТО, засіданні Групи Семи і виступити з промовою у Раді Європи.
"Він спільно з нашими партнерами запровадить подальші санкції проти Росії та посилить існуючі санкції, щоб унеможливити ухиляння і забезпечити виконання", - заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок.
Салліван наголосив на важливості зміцнення режиму санкцій. "Ми завдали надвичайного економічного тиску, - заявив посадовець. - Щоб цей тиск тримався і посилювався з часом, частково має йтися про нові визначення, нові цілі, але частково - про ефективний режим втілення та протидію ухилянню".
Серед санкцій, які планується оголосити - обмеження щодо 300 членів російської Думи, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформацію посадовців.
Цього тижня Конгрес США також може затвердити нові обмеження щодо Росії, зокрема у сфері торгівлі. Відповідний законопроект підтримала Палата представників США. Лідер більшості в Сенаті закликав сенаторів не зволікаючи підтримати нові обмеження. "Це має бути швидко затверджено, - заявив лідер демократів в Сенаті Чак Шумер. - Раніше республіканці скаржились, що ми недостатньо швидко діємо ... Ми маємо затвердити це потужним голосуванням від обох партій цього тижня, поки президент - в НАТО".
Законопроект, затверджений Палатою представників США, передбачає значне підвищення мит на імпорт з Білорусі та Росії а також кроки до виключення Росії зі Світової організації торгівлі. Окремо Палата представників проголосувала за заборону поставок нафти з Росії. Представники Республіканської партії висловились за те, щоб об'єднати нафтове ембарго та торговельні обмеження в одному законопроекті.
"Ми ведемо перемовини і я сподіваюсь, що ми об'єднаємо два законопроекти, затверджені Палатою представників, - заявив сенатор-республіканець Майк Крапо. - Палата представників проголосувала за обидва законопроекти більш ніж 400 голосами. Така згода обох партій існує щодо обох законопроектів".
Окремо, ембарго на поставки енергоресурсів з Росії до США запровадив Байден раніше цього місяця.
Україна просить допомоги наступальною зброєю, щоб «виграти війну»
Українські представники звернулися до країн Заходу із закликом збільшити військову допомогу Україні, щоб українська армія могла не лише стримувати наступ російських військ, але й перейти в контрнаступ і відкинути їх з України.
Досі уряди низки західних країн, які постачають Україні зброю, наголошували, що йдеться насамперед про так звану оборонну зброю, зокрема переносні протитанкові і протиповітряні ракети, стрілецьку зброю та набої і спорядження.
Війну не виграти без наступальної зброї.Андрій Єрмак
Після місяця важких боїв українські військові показали, що можуть часто успішно стримувати російський наступ, але Росія використовує важку зброю, якої українцям бракує, зокрема балістичні і крилаті ракети та бомбардувальну авіацію, щоб знищувати українські цілі, завдаючи великих руйнувань і призводячи до жертв зокрема серед цивільного населення.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав 22 березня британському аналітичному центру Чатам Гаус 22 березня, що «війну не виграти без наступальної зброї».
«Ракети середнього радіусі дальності у нашому випадку можуть бути засобом стримування, наголошую, стримування, а не агресії, яка би загрожувала російській території, - сказав Андрій Єрмак, додавши, – «Без повноцінного ленд-лізу ми може лише оборонятися».
Інший чільний представник адміністрації українського президента Михайло Подоляк 23 березня також оприлюднив заклик допомогти Україні важкою зброєю, включно з крилатими ракетами, на додаток до жорсткішого міжнародного блокування Росії.
Сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів.Мизайло Подоляк
«Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар з Маріуполя?» – запитав Михайло Подоляк у Twitter.
Відповідаючи на те запитання Подоляк запропонував партнерам України «лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів».
На тлі приготувань до надзвичайного саміту НАТО у Брюсселі 24 березня Андрій Єрмак вважав за потрібне гостро заявити, що країни Північноатлантичного альянсу повинні відверто сказати, чи готові вони прийняти Україну, яка вже багато років заявляє про прагнення до членства.
Керівники НАТО постійно наголошують, що правила організації передбачають принцип «відкритих дверей» для нових членів, але українські лідери не раз заявляли, що ті фрази, а також обіцянка Бухарестського саміту 2008 року про вступ України в альянс у майбутньому, залишаються порожніми, а в умовах російської агресії навіть оманливими.
«Нам не дають винищувачі. Так само нас не хочуть бачити в НАТО. Саме нас не хочуть бачити в НАТО, а не навпаки. Треба сказати це чесно і разом почати будувати нову систему безпеки», - запропонував Андрій Єрмак, підкресливши, що «ще є час зробити конкретні кроки назустріч Україні».
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum