НАТО адаптується до збільшення російських ракет у Європі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ застеріг у вівторок, що військовий альянс відреагує на "збільшення російських ракет" після краху ключового договору щодо обмеження зброї, але не буде розгортати більше ядерних ракет у Європі.

Столтенберґ закликав Росію повернутися до дотримання Договору про ліквідацію ракет середнього радіусу дії (INF), який, як наполягає Альянс, Росія порушила, розробивши нову ракетну систему, яку Москва називає «Новатор 9M729».

Ми не повинні копіювати те, що робить Росія, але повинні переконатися, що у нас є ефективне стримування і захист

США почали шестимісячний процес виходу з договору 2 лютого, стверджуючи, що нова російська ракетна система порушує вимоги договору. США вважають, що ракетна система Росії може дозволити Москві розпочати ядерну атаку в Європі у надвзичайно короткий термін.

INF, договір, що завершив нарощування боєголовок у Європі, забороняє виробництво та розгортання крилатих ракет наземного базування та балістичних ракет з діапазоном 500-5500 кілометрів. Росія стверджує, що її новітня крилата ракета наземного базування має дальність дії менше 500 кілометрів, а американські ракети і дрони, які використовуються для навчальної стрільби по мішенях, порушують пакт.

Президент Росії Володимир Путін відреагував на вихід США з договору, оголосивши, що він також вийде з нього. Крім того, міністр оборони Росії Шойгу оголосив про плани щодо створення нових ракет, що спонукало президента США Дональда Трампа обігнати Росію.

Столтенберґ заявив, про проведення міністерської зустрічі у Брюсселі у середу, щоб обговорити «кроки, які у НАТО повинні вжити, щоб адаптуватися до світу з більшою кількістю російських ракет». Столтенберґ додав: «Ми не повинні копіювати те, що робить Росія, але повинні переконатися, що у нас є ефективне стримування і захист».

У той час, як Вашингтон і Москва сперечаються через INF, договір нічого не робить для того, щоб обмежити Китай, чия воєнна сила, що швидко зростає, залежить від ракет середньої дальності як ключового аспекту його оборонної стратегії.

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