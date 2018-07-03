Україна візьме участь у саміті НАТО, попри застереження Угорщини, каже Брюссель

НАТО намагається применшити значення дипломатичного протистояння між членом цієї організації, Угорщиною, та одним з найближчих партнерів альянсу, Україною.

Україна візьме участь у саміті наступного тижня. Формат саміту буде оголошено незабаром.

Представник НАТО визнав у коментарі “Голосу Америки” у вівторок, що тертя між Будапештом та Києвом тривають і підтвердив, що угорський уряд нещодавно надіслав генеральному секретареві Єнсу Столтенберґу листа, в якому, як повідомляють неофіційні джерела, наводяться обґрунтування обструкції Угорщини стосовно України.

Однак, в Брюсселі стверджують, що співпраця НАТО з Україною ніколи не припинялася і триватиме далі, попри “проблеми з зустрічами”.

“Україна братиме участь у саміті наступного тижня. Формат саміту буде оголошено незабаром”, - сказав представник, додавши, що під час зустрічі керівників країн-членів НАТО 11-12 липня у Брюсселі союзники “візьмуть на себе тверде зобов'язання надавати політичну й практичну підтримку” Україні.

Українське видання “Європейська правда” раніше назвало дії Будапешта “ножем у спину” і “наступом” Угорщини на Україну в НАТО і ЄС.

Як член вказаних організацій Угорщина використовує свої можливості блокувати деякі моменти їхньої співпраці з Києвом, домагаючись від України більших гарантій прав для українських етнічних угорців, яких нараховують 150 тисяч.

Будапешт проголосив політику дипломатичної обструкції України восени 2017 року, коли Київ схвалив новий закон про освіту, що передбачає збільшення викладання українською мовою у державних школах.

Угорські представники також давали зрозуміти, що прагнуть, щоб Київ заплющив очі на повідомлення про видачу етнічним угорцям в Україні угорських паспортів, хоча українські закони не передбачають права на подвійне громадянство.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан стурбував Україну і викликав застереження у Європі, коли заявив у травні 2014 року про потребу певної форми автономії для українських угорців у Закарпатській області.

При цьому Орбан на тлі захоплення Росією Криму та початку російської агресії на Донбасі говорив і про потребу підтримувати територіальну цілісність України.

Грецько-македонський і турецько-ізраїльський прецедент

НАТО наголошує на тому, що жодна інша країна альянсу не підтримує політику блокування роботи з Україною, і генеральний секретар Єнс Столтенберґ особисто розмовляє з Будапештом та Києвом, намагаючись залагодити проблему.

Українська сторона також сподівається на результати дипломатичного тиску на Угорщину за лаштунками з боку США.

Тема України була однією з провідних під час переговорів у Будапешті помічника американського державного секретаря Весса Мітчела і порушувалася на зустрічі у Вашингтоні державного секретаря Майка Помпео з угорським міністром закордонних справ Петером Сіярто у травні.

Історія, однак, засвідчує, що серед 29-ти членів НАТО не раз були розбіжності і деякі країни намагалися використовувати своє членство для тиску у двосторонніх відносинах з іншими державами.

Найтривалішою була обструкція Греції щодо колишньої югославської республіки Македонії: упродовж майже 27 років Афіни блокували інтеграцію маленької балканської країни до ЄС і НАТО через суперечку щодо її назви.

Лише минулого місяця грецький та македонський уряди підписали угоду, що знімає цю перешкоду для Македонії на шляху євроатлантичної інтеграції.

Іншим прикладом дипломатичної обструкції стали тертя між Туреччиною та Ізраїлем, коли Анкара кілька років блокувала відкриття ізраїльського представництва при НАТО, на знак протесту проти загибелі 10 турецьких громадян на суднах біля узбережжя смуги Газа у травні 2010 року.

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