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Україна

Столтенберґ накреслив «дорожну карту» України до НАТО

  • Голос Америки

Питання приєднання України до НАТО розглядатиметься за підсумками проведення реформи в оборонному секторі, - заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ на прес-конференції в Брюсселі.

«Особлива увага в цей час приділяється проведенню реформ в Україні. Я вітаю заяву України про явну уваги до цієї реформи. Питання членства розглядатиметься в залежності від тих успіхів, яких досягне Україна в цьому напрямку», - сказав Столтенберґ.

Він зазначив, що НАТО й Україна підтримують «дуже міцне партнерство».

«НАТО надає значну політичну і практичну підтримку Україні. Країни-союзники також забезпечують її підтримкою вже на двосторонньому рівні. Ми надалі зміцнюватимемо наше партнерство і продовжуватимемо роботу з Україною», - наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

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