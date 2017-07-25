В НАТО вчаться на зрадах українських військових і остерігаються вербувань російських агентів

Агенція Reuters, посилаючись на неназваного “командувача НАТО”, повідомляє, що російські спецслужби намагаються завербувати агентів серед військовослужбовців сусідніх країн, і зокрема орієнтуються на етнічних росіян.

НАТО має остерігатися цього, але ризик не треба перебільшувати, бо російське коріння не обов’язково означає вірність людини Москві

Про це йдеться у статті-аналізі причин нездатності української армії чинити спротив російській окупації Кримського півострова.

Автори пишуть, що навесні 2014 року велика група чільних українських військових офіцерів виявилася у змові з російською стороною, і багато військовослужбовців потім легко перекинулися на бік Росії.

Розмовляючи на умовах анонімності, представник НАТО сказав Reuters, що Альянс стурбований таким досвідом України, і в організації з особливою увагою дивляться на “країни з високою концентрацією етнічних росіян, зокрема у країнах Балтії”.

Експерт з питань Східної та Центральної Європи в Carnegie Endowment for International Балаш Ярабік написав у Twitter, що публікація Reuters на його думку "оминає один з головних чинників анексії Криму - розвал центральної влади" під час тодішніх протестів у Києві.

Цитований командувач наголосив, що ризик не треба перебільшувати, бо російське коріння людини не обов’язково означає особисту вірність Москві.

Reuters підкреслює, що посадовці в балтійських країнах, які входять до НАТО вважають, що загроза невелика. Пострадянські країни Балтії звільнили більшість старших військових офіцерів радянських часів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що він довіряє арміям Естонії, Латвії та Литви, але зауважив: “Нам завжди треба бути пильними. Нам постійно треба розвивати інструменти розвідки і бути здатними помічати будь-які спроби підірвати вірність наших військ”.

Прикладом успішної роботи російської розвідки в Україні називають дії віце-адмірала Сергія Єлісеєва, який 2014 року обіймав посаду заступника командувача українським флотом.

Замість того, щоб виконувати присягу українського військового, коли російські військові почали захоплювати кораблі та бази у Криму, він подав у відставку і незабаром став служити Росії на посаді заступника командувача Балтійського флоту Росії.

Начальник Єлісеєва - тодішній командувач військово-морськими силами України призначений 1 березня 2014 р. контр-адмірал Денис Березовський також перейшов на бік Росії.

Колишній міністр оборони України Костянтин Морозов, який був також послом до НАТО, коментуючи виклад статті Reuters, написав у Twitter про проблеми у підборі кадрів для українських збройних сил:

Міністр оборони України 2014 року Павло Лебедєв утік у Росію так само як і президент Янукович та багато його урядовців.

Лебедєва бачили на урочистому зібранні у Кремлі, коли Володимир Путін офіційно голосив про анексію окупованого Кримського півострова.

Дивіться також: Кушнер: "Я не був у змові з Росією"