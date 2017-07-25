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В НАТО вчаться на зрадах українських військових і остерігаються вербувань російських агентів

Агенція Reuters, посилаючись на неназваного “командувача НАТО”, повідомляє, що російські спецслужби намагаються завербувати агентів серед військовослужбовців сусідніх країн, і зокрема орієнтуються на етнічних росіян.

НАТО має остерігатися цього, але ризик не треба перебільшувати, бо російське коріння не обов’язково означає вірність людини Москві
Неназваний представник НАТО в інтерв’ю Reuters

Про це йдеться у статті-аналізі причин нездатності української армії чинити спротив російській окупації Кримського півострова.

Автори пишуть, що навесні 2014 року велика група чільних українських військових офіцерів виявилася у змові з російською стороною, і багато військовослужбовців потім легко перекинулися на бік Росії.

Розмовляючи на умовах анонімності, представник НАТО сказав Reuters, що Альянс стурбований таким досвідом України, і в організації з особливою увагою дивляться на “країни з високою концентрацією етнічних росіян, зокрема у країнах Балтії”.

Експерт з питань Східної та Центральної Європи в Carnegie Endowment for International Балаш Ярабік написав у Twitter, що публікація Reuters на його думку "оминає один з головних чинників анексії Криму - розвал центральної влади" під час тодішніх протестів у Києві.

Цитований командувач наголосив, що ризик не треба перебільшувати, бо російське коріння людини не обов’язково означає особисту вірність Москві.

Reuters підкреслює, що посадовці в балтійських країнах, які входять до НАТО вважають, що загроза невелика. Пострадянські країни Балтії звільнили більшість старших військових офіцерів радянських часів.

Новим членом НАТО у червні 2017 стала Чорногорія, де відбулася невдала спроба проросійського заколоту
Новим членом НАТО у червні 2017 стала Чорногорія, де відбулася невдала спроба проросійського заколоту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що він довіряє арміям Естонії, Латвії та Литви, але зауважив: “Нам завжди треба бути пильними. Нам постійно треба розвивати інструменти розвідки і бути здатними помічати будь-які спроби підірвати вірність наших військ”.

Прикладом успішної роботи російської розвідки в Україні називають дії віце-адмірала Сергія Єлісеєва, який 2014 року обіймав посаду заступника командувача українським флотом.

Замість того, щоб виконувати присягу українського військового, коли російські військові почали захоплювати кораблі та бази у Криму, він подав у відставку і незабаром став служити Росії на посаді заступника командувача Балтійського флоту Росії.

Начальник Єлісеєва - тодішній командувач військово-морськими силами України призначений 1 березня 2014 р. контр-адмірал Денис Березовський також перейшов на бік Росії.

Колишній міністр оборони України Костянтин Морозов, який був також послом до НАТО, коментуючи виклад статті Reuters, написав у Twitter про проблеми у підборі кадрів для українських збройних сил:

Міністр оборони України 2014 року Павло Лебедєв утік у Росію так само як і президент Янукович та багато його урядовців.

Лебедєва бачили на урочистому зібранні у Кремлі, коли Володимир Путін офіційно голосив про анексію окупованого Кримського півострова.

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