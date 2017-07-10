НАТО: Суверенна, демократична і правова Україна – ключ до Євроатлантичної безпеки

"НАТО є другом України, як і Україна є другом НАТО", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, відкриваючи засідання Комісії НАТО-Україна, присвячене 20-ти річчю особливого партнерства.

Країни-члени НАТО не визнають і не будуть визнавати незаконну анексію Криму

"Ми тут, щоб продемонструвати солідарність НАТО з Україною та нашу рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності Вашої країни", - додав він.

Мінські угоди мають бути повністю виконані

Столтенберґ: "Росія продовжує провадити агресивні дії проти України, але НАТО та союзники – на Вашій стороні. Країни-члени НАТО не визнають і не будуть визнавати незаконну анексію Криму. Нас непокоїть ситуація з безпекою на сході України, яка вже забрала тисячі життів. Мінські угоди мають бути повністю виконані і спостерігачі ОБСЄ мають отримати повний і безперешкодний доступ до всієї території України".

Столтенберґ високо оіцнив рівень співпраці України та НАТО: "Україна є єдиною країною-партнером НАТО, яка бере участь у всіх місіях і операціях НАТО, включаючи Афганістан та Косово".

Ми переконані, що незалежна, суверенна Україна, яка підтримує демократію та верховенство права, є ключовим елементом Євроатлантичної безпеки

З 2014 року, НАТО істотно посилилює підтримку України, затвердивши на саміті в Варшаві, Всеохоплюючий план допомоги Україні в сфері безпеки та оборони.

"НАТО продовжує підтримувати амбітний план реформ, який зробить Вашу країну більш демократичною, більш готовою до викликів і процвітаючою", - наголосив Столтенберґ.

"Ми переконані, що незалежна, суверенна Україна, яка підтримує демократію та верховенство права, є ключовим елементом Євроатлантичної безпеки".

В своїх ремарках Столтенберґ не торкнувся питання перспектив членства України в НАТО. А от президент Порошенко заявив, що країна зосередиться на реформах, необхідних для виконання вимог НАТО, і наразі не буде подавати на членство в Альянсі.

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