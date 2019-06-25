У НАТО закликали Росію знищити нову ракету, попередили про відповідь

НАТО у вівторок закликає Росію знищити нову ракету до кінцевого терміну в серпні і зберегти договір, який утримує наземні ядерні боєголовки за межами Європи. У протилежному випадку, кажуть у НАТО, Росія зіткнеться з більш рішучою реакцією Альянсу в регіоні.

Міністри оборони країн НАТО обговорять у середу свої наступні кроки на випадок, якщо Москва збереже ракетну систему, яка, за словами Сполучених Штатів, дозволить ядерні атаки на Європу майже без попередження і розірве Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF).

«Ми закликаємо Росію обрати відповідальний шлях, але ми не бачили жодних ознак того, що Росія має намір зробити це, – заявив на прес-конференції Генеральний секретар Єнс Столтенберґ. – Нам потрібно відповісти».

Він відмовився вдаватися до деталей. Але дипломати сказали, що міністри оборони розглядатимуть більше польотів по Європі військовими літаками США, здатними перевозити ядерні боєголовки, більше військової підготовки і переорієнтацію американських морських ракет.

Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО хочуть, щоб Росія знищила свою ядерно-здатну ракетну систему 9M729 / SSC-8, що Москва поки що відмовилась робити. Вона заперечує будь-які порушення договору INF, звинувачуючи Вашингтон у пошуку гонки озброєнь.

Сполучені Штати заявили, що якщо не буде угоди, вони вийдуть з договору INF 2 серпня, усунувши обмеження на власну здатність розробляти ракети з ядерними потужностями середньої дальності.

Ця суперечка поглибила тріщину в стосунках між Сходом і Заходом, що сильно погіршилося після захоплення Росією Криму та її участі в Сирії.

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