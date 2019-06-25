Україна - серед тем зустрічі радників з безпеки США та Росії

Однією з тем зустрічі Радника з національної безпеки США Джона Болтона з секретарем Ради безпеки Росії Патрушевим була Україна. Про це Болтон повідомив у Twitter.

"Ми та наші команди обговорили Україну, контроль над озброєнням, Венесуелу та інші питання. Я з нетерпінням очікую на історичну тристоронню зустріч завтра стосовно регіональної безпеки на Близькому Сході з нашим колегою з ізраїлю Мейр Бен-Шаббатом", - написав Болтон.

Патрушев перебуває в переліку санкцій, запроваджених Америкою проти російських посадовців, через агресію Росії в Україні.

"Незвичним" назвало видання The Wall Street Journal зустріч радників з безпеки США, Ізраїлю та Росії, що відбувається в Єрусалимі і включає обговорення таких питань, як безпекова ситуація на Близькому Сході і загрози, що надходять від Ірану.

США та Ізраїль намагаються переконати Росію приєднатись до їхньої політики щодо Ірану. Зустріч в Єрусалимі відкриває можливість для Росії стати посередником між Тегераном з одного боку та США, Ізраїлем і Саудівської Аравією з іншого. Зокрема, існують сподівання, що Росія може переконати президента Сирії Башара аль-Асада обмежити присутність Ірану в Сирії, зазначає видання.

Для того, щоб повернути Іран до столу переговорів, США розглядають можливість застосування нових санкцій та інших засобів впливу, заявив Болтон у вівторок.

"Вони або зрозуміють точку зору, або ... ми просто ще посилимо кампанію максимального впливу", - заявив Болтон, спілкуючись з пресою в Єрусалимі, повідомляє Reuters. "Гадаю, комбінація санкцій та іншого тиску поверне Іран до столу".

Напруга в регіоні зросла після повідомлень про те, що Іран збив американський безпілотник в небі над міжнародними водами. Розвідувальні служби США звинуватили Іран у збитті, і в Тегерані визнали, що застосували ракету над протокою Гормуз і збили розвідувальний безпілотник Global Hawk. У відповідь на збиття, Трамп схвалив, але потім скасував удар по Ірану.

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