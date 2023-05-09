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Якщо НАТО збереже єдність, Україна переможе – заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане
НАТО може допомогти Україні перемогти у протистоянні з Росією, якщо збереже єдність, сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час виступу у Вашингтоні у вівторок.
За його словами, найголовніше для Альянсу – зберегти єдність у допомозі Україні до її перемоги, але при цьому Альянс не має надсилати в Україну своїх військ, щоб не підняти конфлікт з Росією до рівня «війни між ядерними наддержавами».
«Наш обов’язок номер один – зберегти єдність нашої підтримки України. І якщо ми це зробимо, я знаю, що українці переможуть з нашою допомогою. Але при цьому ми не маємо перетворити вже кровопролитну війну на ще більшу війну між ядерними наддержавами», – сказав посадовець.
Відповідаючи на запитання з аудиторії щодо можливості окремих країн НАТО надіслати свої війська на допомогу Україні, Мірча Джоане сказав, що головним завданням НАТО є забезпечити безпеку своїх членів. Для цього Альянс зміцнює східний фланг НАТО, переосмислює процеси оборонного планування, привносить інновації та нові технології.
Також країни-союзники індивідуально та колективно у форматі «Рамштайн», у якому беруть участь понад п’ятдесят країн, не тільки країни НАТО, «масово підтримують Україну», надаючи їй військову, матеріально-технічну та практичну підтримку «для перемоги у війні, перемоги, на яку вони заслуговують», сказав другий за рангом керівник НАТО.
«Я вважаю, що ми зробили досить хорошу роботу для підтримки України, яка зараз готується до контрнаступу, який, сподіваємось, буде успішний», – сказав Мірча Джоане.
Він звернув увагу на те, що, як повідомляв Голос Америки, США у вівторок оголосили ще 1,2 мільярда доларів США додаткової військової допомоги.
Виступ високопосадовця НАТО організував вашингтонський дослідницький центр «Атлантична Рада», головною темою зустрічі була посткомуністична трансформація Східної Європи та роль Європейського Союзу та НАТО в регіоні та у відбудові України.
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- Голос Америки
Єдиний танк на параді в Москві - символ втрат РФ на війні проти України - експерти
Міжнародна преса та експерти критикують російський парад до Дня перемоги, де Красною площею проїхав один танк, Путін у промові намагався виправдати війну, і куди не приїхав жоден західний лідер.
Один танк на параді є символом російських втрат проти війни в Україні, пишуть оглядачі у Twitter.
“Один старий T-34 - єдиний танк Росії, який цього року вдалося мобілізувати на парад на Красній площі 9 травня. Тисячі танків знищені або все ще воюють в божевільній війні Путіна проти України”, - пише у Twitter Карл Більдт, співголова Європейської ради з міжнародних відносин, а в минулому міністр закордонних справ Швеції.
Оглядачі в Twitter звертають увагу, що єдиний танк T-34, який вивезли в Росії на парад, вироблений в українському Харкові.
“Ніщо так не підкреслює, скільки танків Росія втратила у своїй невиправданій війні проти України, ніж єдиний Т-34, який взяв участь у московському параді на честь Дня перемоги”, - пише Стівен Пайфер, співробітник Центру міжнародної безпеки та співпраці Стенфордського університету, колишній посол США в Україні.
Видання CNN описує “беззвучний” парад у Росії як образ “періоду ухвалення невдалих рішень у Кремлі”. Американські журналісти звертають увагу на те, як Путін впродовж цієї війни змінює риторику. У своїй промові на параді він заявив, що війну, яку Кремль почав в Україні, нібито нав'язало йому НАТО.
“Головне питання - скільки людей у натовпі відчули цей дисонанс”, - задається питанням CNN.
“Їм постійно доводиться доводити свою силу і могутність, але фактичних потужностей для цього залишається небагато. Зрештою це закінчується виявом слабкості”, - описує видання парад на Красній площі, де не пролітала авіація, і проїхав лише один танк, створений ще до народження Путіна.
Британське видання The Guardian пише, що промова Путіна на параді співзвучна із його тогорічним виступом. Господар Кремля вже традиційно повторює звинувачення Заходу у “руйнуванні сім’ї” та спотворенні “традиційних цінностей”.
Втім, як пише автор статті The Guardian, що залишилось невисловленим у промові Путіна, це втрати, яких зазнала російська армія в Україні за більш ніж рік.
Експерти американського Інституту досліджень війни, який регулярно публікує дані про хід війни в Україні, вважають, що президент Росії намагається використати московський парад до Дня Перемоги, щоб продемонструвати вплив Росії на Центральну Азію.
Видання пише, що на парад до Москви приїхали президент Казахстану Токаєв, президент Киргизстану Джапаров, президент Узбекистану Мірзійоєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, а також президенти Білорусі та Вірменії Лукашенко та Пашинян. Деякі з цих лідерів підтвердили свій візит лише за день до параду.
“Цього року пізнє оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їх небажання продемонструвати пряму та публічну підтримку війни, попри спроби Кремля продемонструвати свою силу”, - пишуть експерти ISW.
Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, опублікував фотографію, де президент Росії після параду обідає з президентами сусідніх країн. На фото відсутній Олександр Лукашенко.
“Сьогодні Путін влаштував обід з президентами, які прибули до Москви на парад. Лукашенко на ньому не був присутній. Російські Telegram-канали пишуть, що Лукашенко не був на обіді через проблеми зі здоров'ям і вже покинув Москву, його супроводжувала в аеропорт швидка допомога. Що з ним могло статися?” - пише Геращенко.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк провела паралель, що поки росіяни святкують День перемоги, днем раніше Україна, США та Європа вшанували перемогу над тиранією.
“Україна, Європа та США вчора вшановували перемогу над тиранією. Росія ж відзначає 9 травня новими ракетами та дронами, які запустили в напрямку українських міст і сплячих мирних жителів”, - написала у Twitter посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Як писав Голос Америки, сьогодні 9 травня до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, попри масовані російські бомбардування України. Вона приєднається до святкування Дня Європи, який в Україні планують затвердити як державне свято.
Український підліток назбирав у США $3 тис. для допомоги Харкову. Відео
$3 тисячі назбирав для допомоги Харкову у США український підліток Володимир Гота. Залучивши ще фінанси місцевого благодійного фонду хлопець надіслав гроші на завод, де зводять бетонні укриття поблизу зупинок громадського транспорту.
- Голос Америки
Якщо Захід береже зброю "на чорний день", то війна Росії - уже "чорний день" - Клеверлі про далекобійні ракети й винищувачі
Україна повинна перемогти у війні Росії, і найбільш гуманний спосіб це зробити - це перемогти швидко, а для цього західні союзники повинні надати Києву "найкращі інструменти, тут і зараз". Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час дискусії у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада" у вівторок.
Відповідаючи на запитання про те, яка позиція Великої Британії у питанні відправлення Україні сучасних винищувачів та далекобійної зброї, Клеверлі сказав: "Моя відповідь така: якщо ми відкладаємо речі "на чорний день", то це вже - "чорний день". І коли постійний представник Ради Безпеки ООН здійснює вторгнення до свого сусіда, - це настільки важливо для нашої системи безпеки, що ми повинні відповісти, і ми маємо відповісти потужно".
Глава британського МЗС додав, що на початку року Лондон вирішив "відчутно збільшити" свою відповідь, щоб російська війна закінчилась перемогою України якомога швидше, щоб запобігти якомога більшій кількості смертей: "Ми повинні допомогти їм перемогти швидко, [...] і найкращий спосіб - надати їм для цього найкращі інструменти тут і зараз. І Велика Британія була дуже активною у нашій підтримці й чітко заявляла, що ця підтримка має надійти від союзників якомога швидше. Бо як я казав: ми хочемо, щоб це закінчилось, закінчилось скоро, і закінчилось тим, що Росія виводить свої війська й Україна повертає свою державу".
Клеверлі також пояснив, що Лондон визнає важливість протиповітряної оборони для України, додавши, що країна не має винищувачів F-16, запит про які постійно озвучує президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці. Але, нагадав Клеверлі, Британія поставила танки, боєприпаси, бронемашини, підкресливши, що союзникам варто еволюціонувати у питанні засобів допомоги - так само як українці еволюціонують зі своїми стратегіями на полі бою.
Глава британського МЗС застеріг Захід від уповільнення темпів підтримки Києва, адже це може створити небезпечний прецедент і зіграє на руку Росії. За його словами, українці у своїй рішучості та силі відсічі перевищили очікування, однак контрнаступ не буде легким.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Клеверлі під час візиту до Вашингтона має заплановані зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та лідерами Конгресу, щоб обговорити довгострокові зобов’язання США та Великої Британії щодо України.
Візит підкреслить "зусилля Великої Британії щодо забезпечення довгострокових міжнародних зобов’язань щодо виходу України з війни як сильної, суверенної та вільної нації", тож "Джеймс Клеверлі наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України".
При цьому американські видання припускають, що Британія, ймовірно, готується надіслати Києву ракети великої дальності. Лондон став лідером між західних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, зокрема першим оголосив про навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка і надання Києву важких бойових танків Challenger 2.
Тепер, за повідомленнями у медіа, може йтися про Storm Shadow - крилату ракету повітряного базування, що призначена вражати високозахищені цілі з великої відстані.
- Голос Америки
Пентагон повідомив, яке обладнання входить в новий пакет допомоги Україні
Пентагон оголосив, яке військове обладнання увійде в новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів.
Серед іншого, США замовлять для України:
- системи протиповітряної оборони;
- артилерійські боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із ППО України;
- боєприпаси для боротьби з ворожими дронами;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- фінансування доступу до супутникових зображень;
- фінансування військових навчань та техобслуговування.
За повідомленням Міністерства оборони США, цей пакет посилить протиповітряну оборону України та сприятиме забезпеченню українських потреб в артилерійських боєприпасах.
“Цей пакет допомоги підкреслює постійне зобов’язання США задовольнити найнагальніші потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, таких як системи протиповітряної оборони та боєприпасів, а також нарощування спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію протягом тривалого періоду”, - йдеться у прес-релізі Пентагону.
Допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), це означає, що США планують закупити чи замовити це обладнання у партнерів або виробників. На фінансування цієї допомоги можуть піти місяці або й роки.
Попередні пакети допомоги Білий дім оголошував з ініціативи президентських повноважень, це передбачало відправлення військового обладнання із власних запасів Пентагону, відтак постачання відбувалось швидко.
Включно з цим пакетом, військова допомога США Україні загалом складе майже 37 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Рішення ухвалили, коли Україна готується до весняного контрнаступу проти російських військ, а захист повітря є нагальною потребою ЗСУ.
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