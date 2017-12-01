Президент Трамп запалив вогні на Національній різдвяній ялинці у Вашингтоні

Сім'я Трамп вперше запалила ялинку в парку перед Білим домом





Президент США Дональд Трамп і його сім'я запалили вогні на Національній різдвяній ялинці в парку перед Білим домом.



Церемонія пройшла на галявині Ellipse, де стоять головна ялинка і 50 менших дерев, що представляють кожен з штатів. Ведучими цьогорічної церемонії були Кеті Лі Ґіффорд і Дін Кейн.

На заході виступили групи Beach Boys і Mannheim Steamroller, оркестр ВМС та інші виконавці.



Це вже 95-а церемонія запалювання різдвяної ялинки перед Білим домом. Традицію розпочав президент Калвин Кулидж в 1923 році. Вона не була порушена навіть в 1941 році, через два тижні після того, як США вступили в Другу світову війну.



На церемонії, що проходила 22 грудня 1941 року несподівано з'явилися прем'єр-міністр Великобританії Вїнстон Черчілль і спадкові принц і принцеса Норвегії, чия країна була рік раніше окупована Німеччиною.



Ялинку не запалювали в наступні воєнні роки в зв'язку з необхідністю економити електроенергію, проте в 1942, 1943 і 1944 роках місцеві школярі зібрали прикраси для Національної ялинки. Оскільки прикраси мали патріотичну тематику, а разом з ними на ялинку повісили таблички з іменами американських військових, Національна ялинка стала символом патріотизму у важкі часи.

Пізніше, в 1980 році, вогні на ялинці більшу частину часу не горіли і були запалені лише на 417 секунд, в пам'ять про 417 днів, які провели в полоні 52 американських заручників в Ірані. Заручників звільнили в січні 1981 року, по закінченні 444 днів з моменту захоплення, і ялинку знову запалили, щоб відзначити їх повернення на Батьківщину.



Тепер Національну різдвяну ялинку запалюють раніше, а після церемонії починається Свято миру, що відзначається протягом місяця і покликане зміцнити дух єдності між представниками різних етнічних і релігійних груп в США.

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