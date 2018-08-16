Держдеп: нові електронні бойові системи РФ на Донбасі - свідчення того, що Росія створює там конфлікт

"Спостережна місія ОБСЄ виявила чотири нові російські електронні системи ведення війни на сході України", - заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

"Це ще одне свідчення того, що російські військові створюють конфлікт на Донбасі", - наголосила вона в заяві, розміщеній у Twitter.

Від імені Державного Департаменту США Науерт закликала Росію повною мірою виконувати Мінські домовленості і вивести свої сили з України.

Як раніше повідомлялось, на відео, зробленому БПЛА СММ дальнього радіуса дії було зафіксовано як колони вантажівок посеред ночі в’їжджали до України та виїжджали з неї ґрунтовою дорогою в районі, де немає прикордонно-пропускних споруд, повідомляє ОБСЄ.

В звіті від 8 серпня СММ ОБСЄ наголошує: «7 серпня о 22:15 БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив колону з 8 шестиколісних вантажівок із критими брезентом вантажними відсіками (п’ять «КамАЗ-4310», а решта — невстановленої моделі), що рухалася на схід дорогою біля н. п. Чистякове (непідконтрольний урядові, 62 км на схід від Донецька). Поблизу н. п. Манич (непідконтрольний урядові, 76 км на схід від Донецька), що приблизно за 3,5 км від кордону між Україною та Російською Федерацією, колона повернула на схід на ґрунтову дорогу, яка проходить через кордон. Після цього БПЛА зафіксував другу колону (у складі головної машини — позашляховика «УАЗ» — і 6 шестиколісних вантажівок «КамАЗ» із критими брезентом вантажними відсіками, а також 1 вантажівки з кунгом), яка рухалася в західному напрямку від кордону з Російською Федерацією цією ж ґрунтовою дорогою».

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