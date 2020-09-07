Жорсткі санкції та припинення будівництва Північного Потоку 2. Американські законодавці про відповідь США на отруєння Навального

Члени Палати представників Конгресу США та американські сенатори розповіли про те, якою, на їхній погляд, має бути реакція Америки на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.





Конгресмен-демократ з Нью-Джерсі Том Маліновскі вважає, що США мають ввести додаткові санкції.

“Я думаю, що мають бути каральні санкції. Самі лише санкції не перетворять Володимира Путіна на кошеня, але відсутність каральних санкцій також надішле повідомлення, що решта світу або толерує таку поведінку, або відчуває себе безсилою.

Відсутність каральних санкцій також надішле повідомлення, що решта світу або толерує таку поведінку, або відчуває себе безсилою.

Є дві можливості: або Путін наказав зробити це, або інші особи з російського правоохоронного чи розвідувального апарату зробили це, бо думали, що це задовольнить Путіна. Але так чи інакше, він за це відповідальний. Якщо це другий варіант, він відповідальний за створення такого враження - що такі дії задовольнили б його”, - розповів Маліновскі.

Білл Кітінг, конгресмен-демократ з штату Массачусетс, наголошує на важливості спільного тиску США та Європи.

“Я думаю, це досить серйозно - і це треба розглянути з двох сторін. По-перше - це персональна атака на голос опозиції. По-друге, - це намір змусити мовчати будь-які прояви свободи слова. Я сподіваюсь, що відбудеться двопартійна дискусія - не лише демократи чи лише республіканці, а вони разом. А відтак - двопартійна відповідь та рекомендації в цілому. І також важливо, щоб ми діяли з нашими союзниками в Європі, щоб це було найбільш ефективним.

Я не думаю, що Путін повністю бере до уваги факт, що на це буде спільна відповідь Заходу, і я сподіваюсь - міжнародна відповідь також. Не лише відповідь США та союзників у Європі, але також міжнародна відповідь”, заявив Білл Кітінг.

Своєю чергою, деякі сенатори від Республіканської партії США вважають, що найбільш ефективною відповіддю на отруєння Навального буде припинення будівництва російського газопроводу “Північний Потік-2”.

Я б запропонував, що відповідна реакція на цей замах включала б скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Сенатор Рон Джонсон з Вісконсину у своєму Twitter написав:

“Я ціную лікування та діагностику Німеччини щодо отрути, використаної проти Олексія Навального. Ця обурлива спроба вбивства та порушення міжнародної заборони на використання хімічної зброї не повинні винагороджуватися розширенням злочинного впливу Путіна в Європі. Я б запропонував, що відповідна реакція на цей замах включала б скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2". Ми повинні притягнути Росію до відповідальності”.

Таку позицію підтримав сенатор Тед Круз із Техасу. “Отруєння Олексія Навального є яскравим нагадуванням про загрози, які становить Росія. США та наші європейські союзники повинні разом протистояти цим загрозам, включаючи “Північний Потік 2” - політичний проект, який у разі завершення суттєво підірве безпеку Європи”, - заявив Тед Круз.

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