Дональд Трамп: Ми поки не маємо доказів отруєння Навального, але серйозно поставимось до цієї ситуації

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати поки не мають доказів отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, але дуже уважно поставляться до цієї ситуації, якщо такий факт підтвердиться. Про це президент сказав на брифінгу у Білому домі.

"Якщо це так, то ми маємо поставитись до цього дуже серйозно. І я думаю, ми так і зробимо - ніхто не є таким жорстким до Росії, як я», - заявив президент. Він наголосив на своїй ролі в приверненні уваги до газпромівського проекту «Північний потік 2» а також відзначив політику американських санкцій.

«Не знаю, що саме трапилось - я думаю, це трагічно і жахливо. Цього не мало б трапитись. Ми поки не маємо жодних доказів, але я подивлюсь ... Якщо це так, я був би дуже розлюченим - тож ми подивимось на цифри і на документи, бо нам надішлють багато документів протягом наступних декількох днів", - додав він коментуючи ситуацію з Навальним.

Перед цим Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що є "беззаперечні докази" того, що Навального отруїли отруйною речовиною з групи "Новічок". Він назвав це порушенням міжнародного права і закликав міжнародну спільноту відреагувати на це.

Раніше Сполучені Штати виявили серйозну стурбованість з приводу ситуації з Олексієм Навальним.

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