Навального виписали з лікарні, а від Росії вимагають відповідей щодо отруєння

Берлінська лікарня Шаріте оголосила про припинення стаціонарного лікування російського опозиційного діяча Олексія Навального.

Лікарня нагадує, що Навальний провів там 32 дні і з них 24 - у відділі інтенсивної терапії після того, як його непритомного евакуювали з Росії 22 серпня.

«З огляду на покращення пацієнта і його стан зараз лікарі вважають, що його повне одужання можливе. Але тепер ще рано визначати можливі довготермінові наслідки цього важкого отруєння», - йдеться в офіційній заяві Шаріте.

Ми не потерпимо застосування хімічної зброї у Європі, в Росії чи Сирії.

Німецький уряд заявив, що вимагає від Росії відповідей після того, як лабораторії в Німеччині, а також у Франції та Швеції підтвердили отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною з групи хімічної зброї «Новічок».

Попри заперечення Москви, де кажуть, що не бачать в інциденті з Навальним ознак злочину, західні країни наполягають на тому, що йдеться про спробу вбивства і можливе порушення міжнародних угод щодо хімічної зброї.

Французький президент Еммануель Макрон скористався відеозверненням до генеральної асамблеї ООН 22 вересня, щоб наголосити на відповідальності Росії. «Ми не потерпимо застосування хімічної зброї у Європі, в Росії чи Сирії», - сказав він.

«Від імені колективної безпеки я знову наголошую Росії про потребу прояснити замах на життя політичного опонента із застосування нервово-паралітичної речовини "Новічок"».

За словами Макрона «прояснення має бути негайним і бездоганним, бо ми будемо діяти у відповідь на порушення заборон», але президент Франції не уточнив, які саме можливі дії.

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до генеральної асамблеї ООН не згадав Росію жодного разу.

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