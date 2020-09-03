Через отруєння Навального Німеччину закликають використати «Північний потік 2» для нових санкцій проти Росії

Світові лідери вимагають від Росії відповідей і відповідальності після того, як уряд Німеччини заявив, що німецькі фахівці виявили «однозначні» докази отруєння російського опозиційного діяча Олексія Навального нервово-паралітичною отрутою класу «Новічок».

Заяви містять стурбованість і тим, що виглядає як факт порушення права людини на життя, і як ознака чергового застосування речовини, що належить до класу хімічної зброї, забороненої міжнародними конвенціями.

Ми повинні вдатися до жорсткої політики і відповісти єдиною мовою, яку Путін розуміє - мовою торгівлі газом.

Навальний перебуває у берлінській лікарні після евакуації з Росії у важкому стані, де німецькі лікарі прогнозують, що він ймовірно виживе.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила, що звертатиметься до НАТО по консультацію щодо відповідних дій і наголосила, що в цій ситуації «постали дуже важкі питання, на які може і повинен дати відповідь лише російський уряд».

Москва заперечує причетність до того, що сталося з Навальним, і російське міністерство закордонних справ заявило, що звинувачення Німеччини не підтверджені доказами.

Заклики до нових санкцій

«Потрібна європейська реакція», - сказав голова німецького парламентського комітету у закордонних справах Норберт Реттґен, коли в інтерв’ю німецького радіо його запитали, чи треба зупиняти проект побудови з Росією газопроводу «Північний потік 2».

«Ми повинні вдатися до жорсткої політики і відповісти єдиною мовою, яку Путін розуміє - мовою торгівлі газом», - сказав Реттґен, який належить до урядової партії, очолюваної Меркель.

Вольфґанґ Ішинґер, голова Мюнхенської безпекової конференції, який колись був німецьким послом у Вашингтоні, підтримав потребу спільної відповіді ЄС та НАТО і сказав, що таких м’яких кроків як вислання дипломатів буде недостатньо.

«Якщо ми разом з партнерами хочемо зробити Москві чітке послання, то на порядку денному повинні бути економічні відносини, а це означає, що проект Північний потік 2 повинен бути також», - сказав Ішинґер, зауваживши, що повний бойкот був би не найкращим кроком.

«Ми не можемо звести мур між Заходом і Росією. Це був би крок задалеко, але є щось середнє між дипломатичними жестами і повним бойкотом», - сказав Ішинґер, якого цитує агентство Reuters.

Реакція США

Білий дім засудив використання отрути і в заяві Ради національної безпеки США, поширеній у Twitter, сказано, що Вашингтон співпрацюватиме з союзниками, «щоб притягти до відповідальності тих, хто в Росії, і будь де, куди приведуть докази, а також, щоб обмежити їхній доступ до фінансування злісної діяльності».

Від імені кандидата на президентську посаду у США Джо Байдена заявлено, що «спосіб нападу не залишає сумнівів щодо того, хто відповідальний - російська держава».

Байден окремо вказав, що президент Дональд Трамп особисто ще не висловив осуд нападу на Навального.

Дивіться також: Суд МН17 - Москва завдає додаткового болю родичам загиблих у збитому над Україною літаку