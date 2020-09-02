У Держдепі прокоментували заяву Німеччини про докази отруєння Навального речовиною із групи "Новічок"

Дії Росії ускладнюють чесну та прозору дискусію із Москвою. Про це під час конференції в аналітичному центрі «Фонд Маршалла» заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, коментуючи заяву уряду Німеччини про докази отруєння Навального речовиною із групи "Новічок".

"Це недобре не лише особисто для одного із провідних російських опозиціонерів, не лише для відносин між урядом Росії та російським суспільством. Це також надсилає поганий сигнал зовнішньому світу. Тож, на мою думку, попри інтерес та спроби мати чесну, прозору дискусію із Росією у певних сферах, Росія дуже часто вдається до дій, які ускладнюють цей шлях, та цей діалог", - відзначив Кент.

Дипломат також відзначив, що на поточний момент лише уряд Німеччини може давати будь-які подальші коментарі щодо ситуації із Навальним.

Оприлюднений на сайті уряду Німеччини прес-реліз, відзначає, що токсикологічний тест проведений лабораторією збройних сил країни навів "прямі докази хімічного агенту групи "Новічок" у зібраному у Навального матеріалі. Прес-реліз каже, що Навальний став жертвою використання хімічного нервового агента у Росії. Повідомляється, що тепер уряд Німеччини та його партнери у ЄС та НАТО "обговорять належні подальші дії".

Пресс-секретар президента Росії Володимира Путіна, Дмитро Пєсков заявив у середу, що Москва ще не отримувала від офіційного Берліна інформації про результати клінічних досліджень аналізів Олексія Навального.

Дивіться також: Чи стануть смарт-окуляри наступною віхою у світі технологій?