Навального отруїли - підтверджує німецька лікарня "Шаріте"

Німецька лікарня "Шаріте", де лікують російського опозиціонера Олексія Навального, повідомила, що результати його обстеження свідчать про отруєння.

В офіційному повідомленні німецьких лікарів сказано, що "результати клінічного обстеження свідчать про інтоксикацію речовиною з групи активних речовин, які називаються "інгібітори холінестерази".

"Точну речовину поки не встановлено, продовжується подальший всеохопний аналіз. Вплив токсину, тобто пригнічення холінестерази в організмі було неодноразово доведено в незалежних лабораторіях", - йдеться у повідомленні.

"Шаріте" повідомляє, що Навальний "залишається в реанімації і в медикаментозній комі. Його стан залишається серйозним, але зараз прямої загрози його життю немає". "Відповідно до діагнозу пацієнта лікують антидотом атропіном. Медичний прогноз щодо стану Олексія Навального залишається невідомим, не можна виключати довготривалі ефекти, зокрема, вплив на нервову систему".

Лікарня також додала, що комунікує із дружиною Навального, і вона запевнила "Шаріте", що "оприлюднення подробиць щодо стану пацієнта відповідало б його бажанням".

В суботу Навального транспортували до Німеччини із Омська, де його підключили до апарату штучного дихання. За повідомленням речниці російського політика Кіри Ярмиш, Навальному стало зле у літаку Томськ-Москва після того, як він випив чай. На переконання речниці, чай містив отруту.

Раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив, що можливе отруєння російського опозиціонера Олексія Навального викликає надзвичайне занепокоєння.

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