Оглядачі та політики в США привітали перевезення Навального до Німеччини, але закликали не спускати очей з Росії

Російського опозиціонера Олексія Навального таки вдалось транспортувати на лікування до Німеччини. Втім, лікарі в Омську, де перебував політик, довго на це не давали дозволу. Після того, як медичний літак з опозиціонером вирушив до Німеччини та успішно приземлився у Берліні, на це відреагували американські експерти, політики та посадовці.

Профіль сенатського комітету з міжнародних відносин опублікував заяву від імені голови комітету, республіканця Джима Ріша: “Я радий, що Олексію Навальному надали дозвіл лікуватись від отруєння в Німеччині. Бажаю йому швидкого одужання. На жаль, таке ставлення до опозиції Путіна не є чимось незвичним. І хоча це малоймовірно, але російська влада має провести повне та прозоре розслідування”.

Раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О‘Браєн заявив, що можливе отруєння російського опозиціонера Олексія Навального викликає надзвичайне занепокоєння.

«Він дуже мужня людина. Він дуже мужній політик, який протистоїть Путіну всередині Росії, - сказав О‘Браєн в інтерв’ю Fox News у четвер, - наші думки та молитви з ним та його сім‘єю».

«Це викликає надзвичайне занепокоєння, і якщо росіяни стояли за цим ... ми це врахуємо в нашій наступній взаємодії з Росією», - додав посадовець.

На мужності Навального наголосив і сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Ґрем. «Беззаперечно, опонувати Путіну ризиковано і такі люди, як пан Навальний, стоять на вірному боці історії. Як завжди, ціна захисту свободи є важкою», - написав політик у Twitter.

Правозахисник і відомий критик Путіна Білл Браудер привернув увагу до того, що німецька влада серйозно поставилась до охорони Навального. «Подивіться на конвой швидких та машин безпеки, що дбають про його захист», - написав він у Twitter.

“Чудові новини”, - прокоментувала у своєму Твіттері перевезення Навального до Німеччини колишня кандидатка в президенти від Демократичної партії США Гілларі Клінтон.

“Слава Богу!”, - написав колишній посол США в Росії Майкл МакФол про перевезення Навального.

Чесно, мене поки влаштовує передбачуване мовчання Трампа, адже що б він не вибрав сказати, це б ймовірно відкинуло рух Навального назад на роки.

Своєю чергою деякі оглядачі, зокрема видання Foreign Policy та телеканалу MSNBC розкритикували владу США за затримку з виданням потужної заяви щодо ситуації з Навальним.

Коментуючи ситуацію з Навальним президент США Дональд Трамп у четвер зауважив: «Ми це вивчаємо і Майк [Помпео] про це мені скоро доповість».

Кандидат у президенти від Демократичної партії США Джо Байден у п’ятницю назвав можливе отруєння «неприйнятним».

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, член комітету з міжнародних відносин, заявив: “Чесно, мене поки влаштовує передбачуване мовчання Трампа, адже що б він не вибрав сказати, це б ймовірно відкинуло рух Навального назад на роки”.

Частина експертів також наголосила: попри те, що Олексію Навальному дозволили лікуватись у Німеччині, не можна спускати очей з російської влади. Зокрема, колишній радник Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон написав:

“Ми вітаємо рішення Росії дозволити Олексію Навальному вирушити на лікування до Німеччини. Та все ж, ми маємо повністю розкрити те, що знає російська влада про те, що сталось. Світ спостерігає, як поведеться путінська Росія”.

Ще один сенатор-республіканець Марко Рубіо наголосив на постійному переслідуванні дисидентів в Росії.

«За останні 16 років більше 30 російських дисидентів, біженців та політичних опонентів Путіна було отруєно, вони випали з вікна, або стали жертвою вибуху бомби. Нехай не буде сумнівів у тому, хто отруїв Навального», - написав політик у Twitter.

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