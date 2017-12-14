Рішення Трампа щодо Єрусалима затьмарило цьогорічні святкування Різдва Христового

Мер Назарета скасував пов’язані з Різдвом Христовим відзначення з приводу рішення Трампа щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Як повідомляє видання The New York Daily News, мер Назарета Алі Салам заявив, що місто скасувало такі заходи, які планувало з нагоди свята, як різдвяний ринок. Про це, серед іншого, повідомила американська преса.

Згідно з повідомленнями, мер Салам сказав: «Ми не можемо торгувати нашою ідентичністю і нашою вірою. Рішення (Трампа) позбавило Різдва настрою радості, і ми скасуємо цього року фестиваль».

У розташованому на півночі Ізраїлю Назареті живуть переважно мусульмани і християни. Пов’язані з Різдвом заходи в місті, яке є центром християнських прощ, звичайно приносить чималий прибуток економіці міста.

Рішення про скасування різдвяних відзначень винесено після того, як цього місяця президент Трамп вирішив визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і повідомив про плани перенести туди американське посольство.

Трамп, який обіцяв докласти зусиль для досягнення історичної мирної угоди між Ізраїлем і палестинцями, оголосив, шо він намагатиметься по своєму врегулювати один з найдавніших конфліктів, і заявив, що минулі підходи, такі як відстрочення визнання, не спрацювали.

Арабські та європейські лідери застерегли раніше, що офіційне визнання Єрусалима столицею Ізраїлю зведе нанівець дальші мирні переговори.

Проте прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу схвально оцінив визнання як «історичний день і «важливий крок у напрямку миру».

Однак екстиремістське палестинське угруповання Гамас заявило, що рішення Трампа» відкриває ворота у пекло». Воно також закликало до влашування кількаденних протестів у Святій землі.

Американське посольство в Йорданії попередило про можливі насильницькі протести і закликало американський персонал не посилати своїх дітей до школи.

Місцеві палестинські та християнські лідери заявили, що вони відмовляться від зустрічі з віце-президентом Пенсом під час візиту до Ізраїлю, який заплановано на наступний тиждень.

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