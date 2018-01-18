США оновлюють Національну оборонну стратегію: головна увага буде приділена Росії та Китаю - ЗМІ

У п'ятницю у США міністр оборони США Джим Маттіс представить громадськості незахищену грифом секретності версію нової Національної стратегії США у царині оборони. Це перше оновлення документу за 4 роки.

Джерела, ознайомлені із документом, кажують, що головну увагу у ньому приділено союзникам, нарощуванню їх потенціалу у Європі та Тихоокеанському регіоні з метою протидії "країнам націленим на ревізію" - Росії, Китаю, Північній Кореї та Ірану

Як відзначає американський журналіст Пол Маклірі, поінформовані з приводу змісту документа джерела відзначають, що він приділить особливу увагу Росії.

"Міністр оробони Маттіс має представити Національну стратегію США у царині оборони у п'ятницю. Джерела, ознайомлені із документом, кажуть, що головну увагу у ньому приділено союзникам, нарощуванню їх потенціалу у Європі та Тихоокеанському регіоні з метою протидії "країнам націленим на ревізію" - Росії, Китаю, Північній Кореї та Ірану", - твітує Маклірі у четвер.

Напередодні представлення документа у впливовому аналітичному центрі Center for Strategic and International Studies пройшов експертний брифінг, у ході якого фахівці центру озвучили свої думки з приводу стратегії.

У ході події експерти заявили, що очікують, що у новій стратегії буде визначено, що збройні сили США заявлять про розбудову здатності протидіяти рівним за силам супротивникам таким, як Росія та Китай.

Заступник міністр Боб Ворк чітко заявив, що США мають сфокусуватись на модернізації та розбудові військового потенціалу на випадок конфлікту між провідними державами, зокрема з Китаєм та Росією", - відзначив Марк Кансіан (Marc Cancian), старший радник у програмі міжнародної безпеки CSIS.

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