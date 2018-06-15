Карпентер назвав теорію Фукуями стосовно Путіна наївною

“Звідки у людей ці наївні теорії, що Путін, який агресивно нарощує насильство в Україні, таємно хотів би "зберегти обличчя" і знайти можливість для виходу?". Так відреагував екс-високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер у Twitter у відповідь на твіт професора Стенфордського університету Френсіса Фукуями, в якому відомий політолог висловив сподівання, що Путін, "можливо, хотів би вийти з Донбасу в будь-якому разі".

"Можливо, якщо він зможе перетворити Донбас на українську Республіку Сербську, однак його основна мета – контроль за урядом в Києві", - переконаний Карпентер.

"Так, але він, можливо, хотів би вийти з Донбасу в будь-якому разі, і саміт з Трампом стане приводом для цього", - написав Фукуяма.

Дискусія розгорілась навколо заяви президента США Дональда Трампа про те, що в особистому спілкуванні він міг би досягти значного прогресу у відносинах з Росією.

Під час спілкування з кореспондентом Fox News на борту президентського літака, Дональд Трамп висловив переконання, що було б доречніше, включити Росію до "Групи семи".

"Ми витратили близько 25% часу, говорячи про Росію, - відзначив Трамп, - і я сказав собі: "Чи не краще було б, якщо б вони були тут? Я не за Росію, я за Сполучені Штати. Ось, наприклад, якщо б Володимир Путін сидів би поряд зі мною за столом замість когось, за вечерею, напередодні, в Канаді, я міг би сказати: "Зроби мені приємність - вийди з Сирії, зроби мені приємність - вийди з України, тобі там не місце. Гадаю, у мене, ймовірно, були б гарні стосунки з ними, або розмова була б краща, аніж по телефону", - переконаний Дональд Трамп.

Досвідчений дипломат, колишній посол США в Росії, дослідник Стенфордського університету Майкл Макфол заперечив такі сподівання Трампа.

"Путін полишить Крим, щоб зробити приємність для Трампа? Це настільки наївно. Метою дипломатії не є "зробити приємність", - написав Макфол у Twitter.

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