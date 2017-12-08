Тіллерсон назвав Україну, а не втручання у вибори, найбільшою проблемою відносин США та Росії - ЗМІ

Під час свого візиту до Європи, Тіллерсон назвав конфлікт в Україні саме тим питанням, яке стоїть на шляху нормальних відносин США та Росії.

Увагу міжнародних ЗМІ привернув той факт, що головний дипломат США виокремив Україну серед найбільших питань двосторонніх відносин, приділивши їй більше уваги, ніж можливому втручанню Росії в хід американських виборів.

"Тіллерсон: найбільша перепона в американсько-російських відносинах – це Україна, а не втручання у вибори", під такою назвою вийшла стаття у виданні Foreign Policy. На цьому в своїй статті також наголосило видання Washington Post: "Тіллерсон твердить, що Україна є проблемним питанням зв'язків США та Росії".

“Оцінка головного дипломата Америки, відповідно, зменшила наголос на інших сферах суперечностей, зокрема, втручанні Росії до президентських виборів в США", - наголошує Washington Post.

"Виступаючи в Відні у четвер державний секретар Рекс Тіллерсон зазначив, що адміністрація Трампа "сильно" хоче полагодити відносини з Москвою, які є на найгіршому рівні з часів 'холодної війни'. Найбільшою перепоною, за словами Тіллерсона, є роль Кремля у війні в Україні", - пише Foreign Policy.

"Питання, яке заважає – це Україна, - зазначив Тіллерсон, виступаючи на засідання ОБСЄ в Відні.

"Росія озброює, керує, навчає та воює поряд з антиурядовими силами", - заявив Тіллерсон.

У Відні Тіллерсон провів двосторонню зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим за зачиненими дверима. В своїх заявах в ОБСЄ дипломати обмінялись обопільними звинуваченнями у втручанні в Україні, і можливостей для компромісу видно не було, зазначає AFP.

"Ми це чітко сказали Росії з самого початку: потрібно вирішити питання України, так як це – найскладніше питання для нормалізації відносин", - зазначив Тіллерсон.

"Ми маємо розбіжності в наших сферах, але коли одна країна вторгається до іншої, цю різницю важко не помітити, чи залагодити", - попередив Тіллерсон під час прес-конференції в Відні.

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