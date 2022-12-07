Конгрес США в оборонному бюджеті-2023 пропонує на підтримку України на $500 млн. більше, ніж торік 

Комітети Палати представників США і Сенату ввечері вівторка 6 грудня оприлюднили компромісний текст Законопроекту про оборонний бюджет США на 2023 рік. В тексті погоджено виділити на 45 мільярдів доларів більше, ніж початковий бюджетний запит адміністрації Байдена.

Таким чином загальна сума оборонного бюджету США на наступний рік може становити $857,9 млрд. Також у документі йдеться, що американські законодавці планують виділити щонайменше 800 мільйонів доларів на додаткову безпекову допомогу для України. Це на 500 мільйонів доларів більше, ніж запитував президент США Джо Байден на початку цього року, - підкреслюють у документі.

Окрім того, в оборонному бюджеті США планують виділити кошти на підтримку Тайваню та протидію Китаю і Росії, а також підвищити зарплати на 4,6 відсотка для військовослужбовців та цивільних працівників Пентагону. Водночас документ закликає збільшити витрати на низку ключових систем озброєння.

У понеділок, 5-го грудня, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що на цьому тижні конгресмени мають розглянути оборонний бюджет в Палаті Представників, а розгляд в Сенаті має початись вже на наступному тижні.

“У нас залишилося двадцять шість днів до кінця календарного року, і нам ще багато чого належить зробити. Очікується, що на цьому тижні Палата представників США розгляне наш щорічний законопроект про оборонний бюджет, чим підготує ґрунт для роботи Сенату вже на наступному тижні”, - заявив Шумер.

Також, за словами лідера демократів, нині в Сенаті продовжується двопартійна робота щодо погодження фінансування уряду.

“Цієї середи Сенат проведе іще один секретний брифінг щодо ситуації в Україні, і я сподіваюся, що мої колеги визнають, що фінансування уряду нерозривно пов’язане з підтримкою України, що своєю чергою означає захист національної безпеки США тут, вдома. Ці два питання нерозривно йдуть разом”, - наголосив Чак Шумер.

У грудні минулого року президент Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) обсягом 770 мільярдів доларів. Він серед іншого включав 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України,

Нагадаємо, що раніше, в середу 7-го грудня, резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу підтримали в комітеті Сенату із міжнародних відносин. Тепер докумет готовий до винесення на голосування у Сенаті.