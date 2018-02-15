У Сирії нарахували вже 300 вбитих та поранених російських найманців

Схоже, що там небезпечно. Може час Росії забратись із Сирії

Агенція новин Reuters з посиланням на численні джерела у Росії повідомила, що у результаті удару очолюваної США коаліції у Сирії минулого тижня загинуло та було поранено загалом 300 співробітників приватної військової компанії Вагнера, які брали участь в авантюрній вилазці на боці сил прихильних до президента Сирії Башара Асада.

Військовий лікар у Росії заявив агенції про близько 100 вбитих, інше джерело вказало на цифру у понад 80 лише загиблих.

Агенція повідмоляє, що поранених у результаті удару коаліції - завданого у відповідь на спробу нападу на сили союзників коаліції серед яких перебували американські спецпризначенці - доправили до 4-х військових лікарень у Росії.

Анонімне джерело заявило Reuters, що загальна цифра у 300 убитих та поранених росіян відповідає дійсності.

Як відзначається, вилазка російських найманців мала намір протестувати реакцію США на входження до нейтральної зони.

Приголомшлива кількість поранених та вбитих вже активно коментується у США.

Стежте за цією війною, люди. Вона змінюється і не так, як того хотіли б американці

"Усвідомте це - сотні росіян спробували напасти на базу під захистом США. Між росіянами та американцями відбулося пряме зіткнення. США завдали удару у відповідь. Вбито та поранено 300 росіян. Триста... Стежте за цією війною, люди. Вона змінюється і не так, як того хотіли б американці", - застеріг у Twitter Кевін Берон, редактор спеціалізованого видання Defense One.

"Схоже, що там небезпечно. Може час Росії забратись із Сирії", - твітує американський журналіст Роберт Карузо.

У МЗС Росії інформацію про загибель значної кількості російських громадян у Сирії назвали дезінформацією, повідомляє ТАСС.

За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, насправді може йтися про 5-х росіян, які загинули внаслідок удару антитерористичної коаліції, яку очолюють США.

Матеріали щодо загибелі десятків та сотень російських громадян - це класична дезінформація

"Матеріали щодо загибелі десятків та сотень російських громадян - це класична дезінформація", - наводить слова Захарової ТАСС - "Ні 400, ні 200, ні 100 і не 10 (загиблих) - за попередніми даними, в результаті бойового зіткнення , причини якого зараз з'ясовуються, може йтися про 5 осіб, ймовірно, громадян Росії. Є і постраждалі, але все це потребує перевірки, зокрема, громадянства - чи є усі вони громадянами Росії чи інших країн.

Джерела у Пентагоні озвучили ЗМІ цифру у 100 вбитих з боку "прихильників президента Сирії Башара Асада".

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