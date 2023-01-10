Американські експерти пояснюють, чому не можна прирівнювати українців до росіян 

У розмовах про доцільність допомоги Україні варто завжди пам'ятати, хто є "погані хлопці", відтак недоречно порівнювати поведінку українців та росіян. Про це інтерв'ю американській радіостанції WABC 770 заявив колишній командувач сил НАТО, адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс.

“Давайте всі усвідомимо, хто є "погані хлопці" у цьому сценарії”, - сказав адмірал США (у відст.), відповідаючи на питання журналіста про те, що чимало американців не вірять українцям так само, як і росіянам.

Ставрідіс наголосив: “Нам потрібно уникати прирівнювання поведінки Росії до поведінки України. Росію очолює безжальний диктатор, який вторгся до сусіда, проводить масові військові злочини, бомбардує, ґвалтує та катує. Ось що відбувається з боку Кремля і Росії. З українського боку є демократично обраний лідер Володимир Зеленський, який дуже героїчно згуртовує свій народ перед обличчям цього необґрунтованого, неспровокованого нападу військових злочинців з Росії”.

Про сумніви, чи варто продовжувати підтримку України, пишуть також у статті для видання The Washington Post колишня державна секретарка США Кондоліза Райс та колишній міністр оборони США Роберт М. Гейтс.

“Дедалі частіше члени Конгресу та інші учасники публічного дискурсу запитують: Чому нас це має хвилювати? Це не наша боротьба. Але Сполучені Штати на гіркому досвіді — у 1914, 1941 та 2001 роках — зрозуміли, що неспровоковану агресію та напади на верховенство права та міжнародний порядок не можна ігнорувати. Згодом наша безпека опинилася під загрозою, і нас втягнули в конфлікт. Цього разу економіки світу — включно з нашою — вже відчувають інфляційний вплив і гальмування зростання, викликані цілеспрямованою агресією Путіна. Краще зупинити його зараз, поки від Сполучених Штатів і НАТО в цілому не вимагатимуть більше”, - пишуть автори статті.

У статті вони наголошують на нагальності підтримки України, "доки не стало надто пізно".

“Ми маємо рішучого партнера в Україні, який готовий нести наслідки війни, щоб нам самим не довелося це робити в майбутньому, - написали Райс і Гейтс. - Виступ президента Володимира Зеленського перед Конгресом минулого місяця нагадав нам прохання Вінстона Черчілля в лютому 1941 року: «Дайте нам інструменти, і ми завершимо роботу». Ми згодні з рішучістю адміністрації Байдена уникати прямої конфронтації з Росією. Однак сміливий Путін може не дати нам такого вибору. Спосіб уникнути конфронтації з Росією в майбутньому – допомогти Україні відбити загарбника вже зараз. Це урок історії, який має керувати нами, і він надає терміновості діям, які необхідно вжити, поки не стало надто пізно”, - мовиться у статті.

Раніше, як повідомляв Голос Америки , радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван спілкуючись з пресою, наголосив, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку. Тому, за словами Саллівана, розмови про те, що є глибокі розбіжності з цього питання, недоречні.

Салліван також зауважив, що за підтримку України Сполученими Штатами виступає більшість американців. На його думку, спроби просування наративу про існування “глибоких розбіжностей” або певної загрози постійній підтримці України з боку США не мають підстав.