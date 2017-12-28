"Не вбивайте посланця" - блог USAID про вбивство Шеремета та переслідування журналістів

В Україні вбивство провідного журналіста-розслідувача Павла Шеремета вже більше року залишається не розкритим, незважаючи на те, що за фактами справи було знято впливовий документальний фільм, а також проведення дослідження цієї справи організацією, що виграла грант USAID - "Проект з викриття організованої злочинності та корупції" та Slidstvo.info.

Про це в статті "Не вбивайте посланця" на сторінці офіційний блогів Державного департаменту США написала Шеннон Маґуайр – радник зі ЗМІ Бюро Європи та Євразії Агентства з міжнародного розвитку США (USAІD).

З 1992 року більше 800 журналістів було вбито по всьому світові. З них 86% було вбито безкарно

​Серед інших нападів на журналістів в Україні в USAID наголосили на побитті трьох журналістів поліцейськими, під час висвітлення цими журналістами протестів біля суду в Києві.

Варіації фрази "не вбивайте посланця" можна знайти в літературі, починаючи з давньогрецього Плутарха, нагадує посадовець. Ідея полягає в тому, що ті, хто доносить погані новини, мають бути захищені від образ та нападів.

Сьогодні ці "посланці" тяжко працюють, збираючи і розповсюджуючи інформацію, аналізуючи і часто критикуючи дії тих, хто при владі. Захист журналістів та співробітників ЗМІ від насильства – засадниче положення свободи самовираження, наполягає Маґуайр.

З 1992 року більше 800 журналістів було вбито по всьому світові, за даними Комітету захисту журналістів (CPJ). З них 86% було вбито безкарно – вироків не було винесено.

Журналісти – не солдати, і їх камери та ручки – не зброя; вони не повинні боятись фрази "не вбивайте посланця"

​В Росії яка входить до десятки в переліку CPJ, напад на журналістку Юлію Латиніну в вересні цього року, є лише останнім в ряду залякувань та погроз російським журналістам і опозиціонерам, які не призвели до висунення офіційних звинувачень.

В Сербії, 150 агентств новин та правозахисних груп організували колективний бойкот минулого місяця, щоб привернути увагу до свободи преси в країні.

Проблема насильства проти журналістів не має легкого вирішення, зазначає посадовець. Загрози є різними, починаючи від збройного конфлікту до етнічного насильства, політично вмотивованих переслідувань та організованої злочинності.

USAID підтримує громадянське суспільство і захист прав журналістів.

Наприклад, в Україні проект USAID U-Media Project співпрацював з понад 500 незалежними ЗМІ, щоб забезпечити захист прав журналістів та захист їх даних в конфліктних регіонах на Сході України та в Криму, при висвітленні чутливих тем бойових дій та окупації. USAID також підтримує Інститут масової інформації, який відслідковує порушення прав журналістів.

Журналісти – не солдати, і їх камери та ручки – не зброя; вони не повинні боятись фрази "не вбивайте посланця".

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