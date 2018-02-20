США вшанували пам’ять Небесної Сотні і закликали владу виконати вимоги Революції Гідності

Держдеп США в річницю подій Революції Гідності закликав Україну подвоїти зусилля з проведення реформ

Державний департамент США в четверту річницю Революції Гідності виступив із заявою, в якій заявив, що українська влада має «подвоїти зусилля для здійснення глибоких, всебічних та своєчасних реформ, необхідних для побудови стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної країни, якої заслуговують українці».

Відповідна заява розміщена на сайті відомства.

«Чотири роки тому українці з усіх верств суспільства і всіх регіонів країни об'єдналися на Майдані, центральній площі Києва, щоб вимагати від свого уряду визнання вибору громадян України приєднатися до Європи. Десятки українців – ’Небесна Сотня’ - віддали своє життя на Майдані в ім'я мрії про краще майбутнє України. Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати Україну, оскільки вона стикається з триваючою російською агресією, в результаті якої загинуло більше 10 тисяч осіб і було переміщено понад 1,6 мільйона українців», - йдеться в заяві Державного департаменту.

«Україна зробила важливі кроки протягом останніх чотирьох років, проте все ще потрібна робота, необхідна для виконання обіцянок Майдану та розблокування потенціалу України», – йдеться в заяві речниці Держдепартаменту Гедер Науерт.

«Ми пишаємося тим, що працюємо разом з народом України на честь жертв, принесених чотири роки тому за європейський вибір України», – наголошується в заяві Державного департаменту США.

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