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США: Російські ВПС збільшили кількість випадків небезпечної поведінки
Глава Центрального командування Збройних сил США генерал Ерік Курілла каже, що США спостерігають останнім часом "збільшення непрофесійної та небезпечної поведінки російських ВПС". Про це він заявив під час слухань в сенатському Комітеті зі збройних сил США, повідомляє агентство Reuters.
Він додав, що Росія здійснює прольоти озброєних штурмових літаків над базами США в Сирії намагаючись продемонструвати провокаційну поведінку. Крім того, каже генерал, РФ намагається "переглянути протоколи деконфліктності, які вони порушують щодня", зазначивши, що США бачать значний сплеск непрофесійної поведінки РФ в Сирії приблизно з 1 березня.
«Росія вважає себе гарантом безпеки держав Центральної Азії. Однак у результаті вторгнення в Україну країни Центральної Азії все більше розглядають Росію як загрозу своєму суверенітету», - зазначив генерал.
Раніше у вівторок США заявили, що перехоплення Росією американського безпілотника над Чорним морем у вівторок є частиною більш агресивної поведінки російських військових.
"Ми знаємо, що перехоплення було навмисним, – прокоментував інцидент голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Ми знаємо, що агресивна поведінка була навмисною. Ми також знаємо, що це непрофесійно і дуже небезпечно".
В матеріалі використані джерела Reuters.
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Росія хоче маніпулювати угодою New START для зниження допомоги США Україні. Держдеп каже: Москва і далі має виконувати угоду
Росія пов'язує ймовірність свого повернення до Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START із двосторонніми відносинами між Вашингтоном і Москвою та із військовою допомогою США Україні у її захисті в російській війні. До такого висновку дійшли у неурядовій організації Nuclear Threat Initiative (NTI).
Раніше у відповідь на оголошення Москви про призупинення участі в угоді державний секретар США Ентоні Блінкен назвав рішення "дуже прикрим і безвідповідальним" і закликав Росію "залучатися та діяти" у питанні контролю над стратегічними озброєннями незалежно від інших подій у двосторонніх відносинах.
рішуча реакція США... на неспровоковане вторгнення Росії в Україну не звільняє Росію від відповідальності... згідно з New START
А помічниця держсекретаря з питань контролю озброєнь Меллорі Стюарт підкреслила, що заява Кремля не зупинить Сполучені Штати чи їхніх союзників і партнерів від підтримки України. "Насправді рішення Москви та її триваючі ядерні загрози лише посилюють те, наскільки важливою залишається підтримка України для Сполучених Штатів і світової спільноти", - сказала Стюарт.
Високопосадовиця нагадала, що договір було підписано у 2010 році, до вторгнення Росії на Донеччину та анексії Криму у 2014 і повномасштабної війни з 2022: "Це Росія почала – без провокації – вторгнення до свого сусіда. Сполучені Штати не сприяли створенню цих несприятливих умов, а активно працювали над тим, щоб їх уникнути, зокрема шляхом проведення позачергової сесії Діалогу зі стратегічної стабільності США та Росії в січні 2022 року".
Росія залишається пов’язаною своїми зобов’язаннями
Напередодні Держдеп також заявив, що заявлене Росією призупинення участі у договорі є юридично недійсним й "Росія залишається пов’язаною своїми зобов’язаннями за договором". Хоча США продовжують бути відкритими до переговорів із Москвою, але "рішуча реакція США та міжнародної спільноти на неспровоковане вторгнення Росії в Україну не звільняє Росію від відповідальності за виконання своїх юридичних зобов’язань згідно з New START".
"Невиконання Росією та ймовірне призупинення Нового договору СНО не зупинить Сполучені Штати від продовження повної підтримки України. Ця реальність не має значення для користі договору та здатності Росії продовжувати в ньому участь, - нагадали у зовнішньополітичному відомстві США. - Нові інспекційні заходи за угодою не загрожують безпеці Росії. Договір надає обом сторонам засоби для забезпечення безпеки інспектованих об’єктів. Ядерна стабільність особливо важлива під час кризи, і Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над її підтриманням".
Раніше країни G7 засудили "безвідповідальну ядерну риторику Росії" й запевнили, що це "не буде відволікати чи відмовляти" союзників від підтримки України "стільки, скільки потрібно". А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив: "Більше ядерної зброї та менший контроль над озброєннями роблять світ небезпечнішим".
Наслідки рішення Кремля
ширші наслідки для трансатлантичної безпеки
"Рішення Росії [про вихід з угоди] також має ширші наслідки для трансатлантичної безпеки та глобальної ядерної стабільності, - вважають у NTI. - Це суттєво ускладнить, якщо не завадить, зусиллям з укладення майбутньої угоди про збереження обмежень щодо російських ядерних сил після закінчення терміну дії договору у 2026 році".
"Експерти з ядерної безпеки відзначають, що навіть у найтемніші дні холодної війни Сполучені Штати та Радянський Союз визнавали та діяли відповідно до своїх взаємних інтересів і відповідальності за продовження діалогу та угод, спрямованих на зменшення ядерних ризиків", - зазначають в NTI і додають, що "відновлення цієї взаємодії є ще більш критичним" зараз, "на тлі зростання геополітичної напруженості".
біполярний світ американо-російських угод щодо ядерної зброї залишився в минулому... Китай тепер має вважатися третьою великою ядерною державою
Раніше про те, що наміром Кремля було "спробувати залякати Сполучені Штати та їхніх союзників, які допомагали Україні", й "Путін розіграв ще одну зі своїх ядерних карт, так само як і з прихованими погрозами застосувати тактичну ядерну зброю в Україні або розгорнути триваючу звичайну війну", заявив колишній радник екс-президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон.
На переконання Болтона, Сполучені Штати мають "визнати, що біполярний світ американо-російських угод щодо ядерної зброї залишився в минулому і що Китай тепер має вважатися третьою великою ядерною державою".
Гуманітарний "пароль" для українців продовжено на рік. Наступний "дедлайн" – для дозволів TPS
У США діють декілька програм для українців, які потребують прихистку від війни.
Цього тижня Міністерство національної безпеки США оголосило про продовження ще на один рік дії тимчасового дозволу на перебування в США в рамках програми так званого гуманітарного "паролю" (humanitarian parole) для українців.
А от статус тимчасового захисту TPS (Temporary Protected Status) дійсний до 19 жовтня цього року.
Тож правозахисники, які працюють з українцями, виступають і за його продовження (ще на 18 місяців) - з огляду на перебіг війни та на сотні ситуацій, коли людям, котрі знайшли прихисток в США, наразі немає куди повертатися у свої зруйновані міста в Україні.
Так, за кілька днів до офіційного рішення про продовження дії гуманітарного "паролю" правниця з Чикаго (штат Іллінойс), адвокатка Світлана Угрин інформувала конгресменів у Вашингтоні про різні проблемні питання, з якими стикаються новоприбулі у зв'язку з війною українці до США. Зустрічі делегацій тривали у рамках Українських днів у Конгресі.
“Календарна пастка” квітня 2022 року
Світлана Угрин у коментарі Українській редакції Голосу Америки висловила міркування, що найскладнішою є ситуація з документами для людей, які потрапили у певну “календарну пастку”.
Йдеться про втікачів від війни, які заїхали на територію США у період з 11 по 25 квітня 2022 року через “пішохідні” кордони, в основному південні.
Тобто вони вже не могли податися на статус тимчасового прихистку TPS (бо не перебували в країні станом до 11 квітня включно), але ще і не могли отримати право на дозвіл перебування за програмою Uniting for Ukraine (Єднання заради України, або U4U), тому що вона офіційно стартувала тільки з 25 квітня того року.
Проблема була ще й у тому, що право участі у U4U мали лише люди за межами США. А ті, хто вже перебував у країні, не мали юридичної підстави на участь у програмі.
Тож отримане рішення від Міністерства внутрішньої безпеки США допомогло “вирівняти у правах” українців. Воно стосується осіб, які отримали "пароль" між 24 лютого та 25 квітня 2022 року, - пояснює Світлана Угрин. За її словами, автоматично продовжується і дозвіл на роботу.
Окремого звернення для такого продовження не потрібно, рішення прийматиметься щодо кожної справи окремо, що займе у середньому 4 тижні. Про результат кожен зможе довідатися онлайн – буде зроблено автоматичне оновлення інформації у формі І-94. Для отримання підтвердження про продовження потрібно тільки роздрукувати свою І-94 форму із відповідного сайту, каже експертка.
Корисні контакти для тих, кому дозвіл не продовжать автоматично
“Якщо ваш "пароль" не буде продовжений, тобто інформація не оновиться станом на початок квітня - повідомте про це через електронну пошту TCCPMO@cbp.dhs.gov”, - радить адвокатка Світлана Угрин.
Щодо продовження дії дозволу на роботу, то власникам документу прийде про це сповіщення (форма I-797C). Якщо не надходить – варто писати на мейл UkrainianEADExtensions@uscis.dhs.gov.
Ті, хто ще не подавалися на дозвіл на роботу, можуть зробити це безкоштовно – для українців державні збори скасовано (зокрема, і на заповнення відповідної форми І-765).
Світлана Угрин радить не забувати таку деталь, що документи надсилатимуться на поштові адреси, зазначені у записах імміграційної служби. “Тому, якщо ви переїхали - подайте форму AR-11 із новою адресою”, - нагадує правозахисниця.
Цікаво, що термін дії програми Uniting for Ukraine – 2 роки. Але це не означає її завершення у 2024-му, за 2 роки від офіційного початку, як часто припускали дописувачі українських груп у соцмережах.
Українці, з якими спілкувалася редакція, прилетівши за програмою до США у лютому цього року, отримали печатку з зазначеною датою перебування до 2025-го.
Щоправда, як свідчать опитані журналістами учасники програми, зараз заявки на U4U розглядають триваліше у часі, аніж це було у перший рік з часу вторгнення Росії (замість 24 годин - від 6 до 8 тижнів).
“Мексиканський шлях” і депортаційний процес замість гуманітарного "паролю"
Як писав Голос Америки, чимало українців потрапили до США з Мексики. Утім, були й ті, хто їхав через північний кордон країни.
Із початком дії програми U4U “Мексиканський шлях” фактично утрачає сенс, каже правниця. Тепер він не є запорукою отримання “гуманітарного паролю”. Як зауважила з досвіду власної правозахисної діяльності Світлана Угрин, щодо прибулих через Мексику українців можуть відкрити “депортаційну справу”, як це й практикувалося до початку війни. Це дає шанс відповідачам з'явитися у призначений час в суді та пояснити чому їх, на їхню думку, не можна депортувати до країни походження. Далі рішення за суддею.
Здебільшого у таких випадках відповідачі просять у суді про надання притулку. Водночас, депортаційна справа могла закритися ще до слухання у суді, бо людина, наприклад, отримала статус TPS.
У судах США справ від шукачів притулку-росіян більше, ніж від українців
Як свідчить офіційна судова статистика, наразі на розгляд очікують понад 2 млн справ про депортацію та надання притулку.
Щодо національності фігурантів справ, то лідирують Гондурас, Гватемала і Мексика.
А кількість росіян перевищує кількість українців - 38927 і 4666 відповідно (на момент публікації статті).
Уряд США застосовує гуманітарний "пароль", щоб надати дозвіл перебування у країні іноземцям, які потребують тимчасового прихистку у екстрених випадках через невідкладну гуманітарну ситуацію. Зазвичай йдеться про обмежений проміжок часу. За інформацію АР, гуманітарний "пароль" упродовж останніх років Штати використовувався як швидке рішення для подолання наслідків багатьох світових криз на тлі відновлення системи роботи з біженцями, що “була демонтована попередньою адміністрацією”, пише видання.
Наразі у багатьох груп людей, включаючи десятки тисяч афганців, термін дії “паролю”. спливає у найближчі місяці. Це викликало сильне занепокоєння у тисяч людей, які втекли від війни на батьківщині й не знають, чи зможуть залишатися у США, коли термін дії цього тимчасового дозволу закінчиться.
Невизначеність також може бути проблемою для американських компаній, які наймають на роботу власників “паролю”, - нагадує АР.
Як отримати дозвіл на багаторазовий перетин кордону зі Штатів власникам тимчасових дозволів про притулок
Імміграційна адвокатка, почесна консулка України у Філадельфії Ірина Мазур розповідає, що дуже часто отримує запитання від українців, які приїхали за програмою Uniting for Ukraine, про можливість поїздок у разі потреби за межі Штатів. Адвокатка нагадує, що саме ця програма - не для того, щоб люди мали змогу подорожувати і повертатися, як це можна було робити власникам гостьових віз.
“Це унікальна програма, яка була спеціально розроблена власне для українців, щоб вони могли знайти прихисток від ситуації, що склалася з їх домівками”, - розповіла Ірина Мазур у відеоефірі на своїй сторінці у Facebook.
Адвокатка також зауважила, що у разі виїзду зі США людина одразу втрачає право на користування цією програмою.
А щоб його не втратити, слід заздалегідь подати спеціальну форму (І-131) на категорію advanced parole. “Якщо немає екстрених причин для поїздки, то потрібно зазначити, що ви просите право багаторазового виїзду. Але пам'ятайте, що документи розглядаються досить довго (це може тривати й 8 місяців), оскільки міграційна служба надзвичайно перевантажена кількістю запитів на надання такого "паролю”, - каже Мазур.
Водночас вона додає: “Якщо у вас є надзвичайні обставини, що потребують термінового виїзду, існує спеціальна процедура, коли спочатку мають погодити ваш запит про прискорений розгляд документів, а потім через [спеціальну] процедуру у місцевому імміграційному офісі можна отримати emergency advanced parole. Але оскільки він наданий через надзвичайні обставини, то буде одноразовим. Тобто ви платите суттєвий міграційний збір, але за право одноразового виїзду та повернення у Сполучені Штати”.
Крім того, Ірина Мазур радить пам'ятати, що американське міграційне право має свої особливості. І навіть сплата збору та отримання дозволу не є абсолютною гарантією того, що людина зможе повернутися до США. Надзвичайно широкі повноваження мають прикордонники, і саме від них залежатиме остаточне рішення під час кожної спроби перетину кордону.
Понад 118 000 українців за програмою U4U і 19 000 дозволів TPS
Голос Америки також отримав актуальні цифри статистики від Анни Сміт, виконавчої директорки неприбуткової організації Ukraine Immigration Task Force, що працює для українців в США, надаючи інформацію та роз’яснення щодо американського імміграційного законодавства. “Наші юристи регулярно спілкуються з державними органами, щоб бути в курсі усіх подробиць імміграційних програм для українців”, - каже Анна Сміт. Адвокатка працює pro bono (добровільно і безкоштовно) у Вашингтоні, округ Колумбія, і як волонтерка надає безоплатну адвокатську допомогу у Службі імміграційних юридичних служб католицьких благодійних організацій архідієцезії Вашингтона.
З Голосом Америки Анна Сміт поділилася інформацією, отриманою нею з урядових джерел.
Так, приблизно 23 000 українцям було умовно-достроково дозволено перебування у Сполучених Штатах на американо-мексиканському кордоні з лютого по квітень 2022 року.
Понад 118 000 українців приїхали до США за програмою Uniting for Ukraine.
Минулого тижня було видано ще 33 000 дозволів (до того загальна кількість виданих дозволів на поїздки становила 151 000).
Загалом було подано понад 220 000 заявок на спонсорство.
Щодо українців було схвалено загалом понад 19 000 заявок на отримання TPS. Такі дані озвучила Сміт.
- Голос Америки
Глава МЗС України обговорив "Формулу миру" з колегами зі США та Китаю
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили ситуацію на полі бою в Україні та американську підтримку. Телефонна розмова відбулась у четвер, 16 березня, повідомляє Державним департамент США.
Міністр закордонних справ України повідомив у Twitter, що з Блінкеном говорили про "Формулу миру" та боєприпаси для України.
“Я обговорив з Держсекретарем Блінкеном Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів. Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб Україна мала всі боєприпаси, необхідні для оборони та контрнаступальних операцій”, - повідомив про телефонну розмову головний дипломат України Дмитро Кулеба.
Пізніше цього ж дня Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, що "Формулу миру" обговорив із колегами з Китаю.
“Під час моєї сьогоднішньої розмови з членом Державної ради Китаю та міністром закордонних справ Цінь Ґаном ми обговорили значення принципу територіальної цілісності. Я підкреслив важливість Формули миру президента Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні”, - написав Дмитро Кулеба.
Днем раніше, 15 березня, відбулось 10-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, де серед іншого обговорювали забезпечення України системами ППО та постачання боєприпасів.
Президент України Володимир Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.
Розслідування ООН: Росія вчинила "широкий спектр" воєнних злочинів в Україні
Росія вчинила в Україні численні воєнні злочини, такі як навмисні вбивства, тортури та депортація дітей, йдеться у звіті, опублікованому в четвер слідством, проведеним за вказівкою ООН.
Звіт, складений на основі понад 500 інтерв’ю, а також інформації із супутникових знімків, а також візитів до місць ув’язнення та поховання, надійшов у той момент, коли очікується, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вимагатиме арешту російських чиновників за примусову депортацію дітей з України та націлювання на цивільну інфраструктуру.
Незалежна міжнародна слідча комісія щодо України заявила, що російські війська здійснювали "невибіркові та непропорційні" напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза бойовими діями і не вжили заходів для захисту українського населення.
"Російська влада вчинила численні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, на додаток до широкого спектра воєнних злочинів", - йдеться у звіті.
У документі наведено подробиці методів тортур, які використовувалися в російських слідчих ізоляторах, де жертв катували електричним струмом за допомогою військового телефону - прийом, відомий як "дзвінок (президенту Росії Володимиру) Путіну", - або підвішували до стелі в "позиції папуги".
Росія заперечує вчинення звірств або націлювання на цивільне населення в Україні.
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