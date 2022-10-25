Україні потрібно $3-5 млрд. фінансової допомоги на місяць - керівниця МВФ

Потреби України у зовнішньому фінансуванні становитимуть близько 3 мільярдів доларів на місяць до 2023 року за найкращим сценарієм, але можуть зрости до 5 мільярдів доларів, якщо російські бомбардування стануть "ще більш драматичними", заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час конференції у Берліні на тему відбудови України, повідомляє Reuters.

За словами Георгієвої, Міжнародний валютний фонд працює з українською владою, щоб допомогти реалізувати її макроекономічну політику та визначити, що буде потрібно, щоб стати членом Європейського Союзу. За її словами, МВФ також працює над повноцінною програмою кредитування МВФ для України.

Напередодні Георгієва провела зустріч із прем'єром України Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорили "спільну роботу щодо підтримки економічної стабільності України та мобілізації зовнішнього фінансування" для Києва.

Тим часом, за словами президента України Володимира Зеленського, російські удари ракетами та іранськими безпілотниками призвели до руйнування понад третини української енергетичної галузі. Виступаючи на конференції по відеозв’язку, він також заявив, що Україна поки не отримала коштів на Fast Recovery Plan - План швидкого відновлення - загальним обсягом у 17 мільярдів доларів. "Росія знищує все це, [...] щоб нам було важче проходити цю зиму", – сказав Зеленський.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що під час конференції у Берліні німецький канцлер Олаф Шольц заявив: "Коли ми відбудовуватимемо Україну, то ми це робитимемо, маючи на увазі Україну як члена ЄС. Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС".

Водночас, видання Politico.eu критикує конференцію за відсутність відповідей на запитання про те, "хто платитиме за відбудову спустошеної війною країни, і як держави ЄС і Київ та інші союзники розділять оплату", а також за відсутність частини, в якій учасники повинні заявити про конкретні суми і де буде схвалено політичні договори.