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Україні потрібно $3-5 млрд. фінансової допомоги на місяць - керівниця МВФ
Потреби України у зовнішньому фінансуванні становитимуть близько 3 мільярдів доларів на місяць до 2023 року за найкращим сценарієм, але можуть зрости до 5 мільярдів доларів, якщо російські бомбардування стануть "ще більш драматичними", заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час конференції у Берліні на тему відбудови України, повідомляє Reuters.
За словами Георгієвої, Міжнародний валютний фонд працює з українською владою, щоб допомогти реалізувати її макроекономічну політику та визначити, що буде потрібно, щоб стати членом Європейського Союзу. За її словами, МВФ також працює над повноцінною програмою кредитування МВФ для України.
Напередодні Георгієва провела зустріч із прем'єром України Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорили "спільну роботу щодо підтримки економічної стабільності України та мобілізації зовнішнього фінансування" для Києва.
Тим часом, за словами президента України Володимира Зеленського, російські удари ракетами та іранськими безпілотниками призвели до руйнування понад третини української енергетичної галузі. Виступаючи на конференції по відеозв’язку, він також заявив, що Україна поки не отримала коштів на Fast Recovery Plan - План швидкого відновлення - загальним обсягом у 17 мільярдів доларів. "Росія знищує все це, [...] щоб нам було важче проходити цю зиму", – сказав Зеленський.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що під час конференції у Берліні німецький канцлер Олаф Шольц заявив: "Коли ми відбудовуватимемо Україну, то ми це робитимемо, маючи на увазі Україну як члена ЄС. Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС".
Водночас, видання Politico.eu критикує конференцію за відсутність відповідей на запитання про те, "хто платитиме за відбудову спустошеної війною країни, і як держави ЄС і Київ та інші союзники розділять оплату", а також за відсутність частини, в якій учасники повинні заявити про конкретні суми і де буде схвалено політичні договори.
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Зниження темпів повітряних і безпілотних атак в Україні може свідчити про зменшення запасів зброї у Росії - ISW
Російські війська завдавали авіаційних, ракетних ударів та ударів безпілотниками по об’єктах в Україні значно повільніше, ніж у попередні дні. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 25 жовтня.
"24 жовтня Генштаб України повідомив, що російські війська завдали два ракетні і 28 авіаційних ударів, 23 жовтня українські війська збили 16 безпілотників Shahed-136. Повільніші темпи російських повітряних, ракетних і безпілотних ударів, можливо, відображають зменшення запасів ракет і безпілотних літальних апаратів й обмежену ефективність ударів для досягнення російських стратегічних військових цілей", – цитує повідомлення Інституту "Радіо Свобода".
Дослідники посилаються на слова очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, який 24 жовтня в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що "російські війська використали більшу частину свого арсеналу крилатих ракет і мають лише 13% довоєнних запасів "Іскандерів", 43% "Калібрів" і 45% довоєнних арсеналів Х-101 і Х-555, підтверджуючи попередні оцінки ISW про скорочення російських запасів високоточних боєприпасів".
"Буданов заявив, що скорочення запасів крилатих ракет у Росії змушує російську армію покладатися на іранські безпілотники, але іранські постачальники надсилають лише 300 безпілотників за кожну партію, а виробництво безпілотників займає багато часу", – додали в ISW.
За словами президента України Володимира Зеленського, російські удари призвели до руйнування третини українських електростанцій. Це спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.
Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема, по об’єктах енергетики, він також пригрозив новими атаками "у разі продовження спроб проведення на російській території терактів".
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 10 по 20 жовтня російськими обстрілами в 16 регіонах України пошкоджені понад 400 об’єктів, серед яких - десятки енергетичних.
У відповідь на атаки Росії з повітря по об'єктах цивільної інфраструктури країни НАТО оголосили про наміри доставити Україні обладнання ППО, зокрема, для захисту від дронів.
Тим часом, у своєму щоденному звіті британська воєнна розвідка повідомила, що "Росії не вдається підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну підтримку з повітря поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються".
"Російські командири, ймовірно, все частіше вдаються до виконання ударних вертолітних місій високого ризику як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою", - вважають британські експерти. - "З моменту вторгнення в Україні було підтверджено щонайменше 23 втрати російського ударного вертольота Ка-52 HOKUM. Це становить понад 25% парку російських ВПС із 90 Ка-52, і майже половину загальних втрат Росії в Україні".
Відбудовувати Україну водночас з інтегруванням в ЄС
Керівники Європейського Союзу на конференції у Берліні щодо відбудови України наголосили, що ті плани потрібно об’єднати з приготуванням до членства України в ЄС.
Після лютневого вторгнення Росії Європейський Союз, відгукнувшись на бажання українців, у червні надав Україні статус країни - кандидата на вступ ЄС.
Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС.Олаф Шольц
В той час як деякі європейські лідери не раз наголошували, що процес набуття повноправного членства України в ЄС забере багато років, українські представники наполягали на пришвидшеному просуванні.
«Коли ми відбудовуватимемо Україну, то ми це робитимемо, маючи на увазі Україну, як члена ЄС. Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС», - заявив господар зустрічі німецький канцлер Олаф Шольц.
Він також сказав, що «це означає відкритість експортних каналів для української продукції, зміцнення українських компаній і водночас просування розвитку сталої, продуктивної промисловості й агровиробництва».
Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на тому зібранні у Берліні, що «план відбудови України грандіозний, але так само грандіозними є і збитки, які нам завдала Росія».
Згідно з поданими у червні оцінками Світового банку Росія завдала руйнувань в Україні на 349 мільярдів доларів.
Український уряд тепер вважає, що загальна сума ресурсів необхідних для повоєнної відбудови сягає 750 мільярдів доларів.
Денис Шмигаль сказав, що за сприятливих обставин Україна вже найближчим часом могли би продавати в Європу електроенергію і природній газ.
Критика
В той час як організатори конференції і зокрема німецький канцлер Олаф Шольц наголошують на амбітних завданнях, пролунала також і критика повільності європейських дій.
Видання Politico.eu в день відкриття конференції написало, що конференція «не дасть відповідей на ключові питання щодо майбутнього України, включно з питаннями: хто платитиме за відбудову спустошеної війною країни, і як держави ЄС і Київ та інші союзники розділять оплату».
Politico.eu вказує на роз’яснення німецького уряду, в якому йдеться, що берлінська конференція не має частини, в якій учасники повинні заявити про конкретні суми «і не буде схвалено жодних політичних договорів».
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