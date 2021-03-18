Екскомандувач збройними силами США у Європі привітав передачу ВМС протикорабельних ракет "Нептун"

Отримання ВМС України ракетного комплексу "Нептун" є важливим кроком до покращеної оборони суверенітету України. Про це соціальній мережі Twitter заявив екскомандувач збройними силами США у Європі Бен Ходжес, який нині працює у дослідницькому центрі "Центр аналізу європейської політики" (CEPA). CEPA описує себе, як "дослідницький центр відданий оновленню євроатлантицизму заради більш безпечного майбутнього".

"Це важливий крок до покращеної оборони суверенітету України. Це також важлива частина рекомендованих ширших зусиль спрямованих на те, щоб зробити дуже некомфортним перебування командувача Чорноморського флоту РФ на його незаконній базі у Криму", - твітував у четвер Бен Ходжес.

Раніше, як повідомили ЗМІ в Україні, ВМС України отримали мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун". Як повідомила Українська служба BBC, ці крилаті ракети будуть перекривати сотні кілометрів узбережжя України від можливого вторгнення.

В інших коментарях зроблених сьогодні, Ходжес закликав США зробити військову допомогу Україні частиною стратегії щодо Чорного моря, і назвав Україну "наріжним каменем" у регіоні.

Ходжес також закликав ЄС відкидати будь-які заходи Кремля, які позначають його суверенітет над Кримом. Ходжес закликав ЄС не приймати кораблі, які виходять із портів у Криму та відкидати претензії Росії на територіальні води навколо Криму.

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