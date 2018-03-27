"Нещасний маленький хробак" Ассанж має здатись – британський високопосадовець

Британський політик назвав видавника WikiLeaks Джуліана Ассанжа "нещасним маленьким хробаком" і закликав його вийти з посольства Еквадору в Лондоні.

"На превеликий жаль Джуліан Ассанж залишається в посольстві Еквадору", - заявив Алан Дункан, заступник міністра закордонних справ Великобританії, повідомляє Reuters.

"Вже час для цього нещасного маленького хробака вийти з посольства і здатись британському правосуддю", - сказав Дункан про Ассанжа.

Ассанж відповів на ремарки високопосадовця через Twitter:

"Будучи політичним в’язнем без звинувачень 8 років, у порушення двох рішень ООН, можливо, я і "нещасний", однак немає нічого поганого бути "маленькою" людиною, хоча я достатньо високий, і краще бути "хробаком" - здоровою істотою, яка підживлює землю, ніж змією", - наголосив Ассанж у Twitter.

Ассанж перебуває в посольстві Еквадору з 2012 і влітку отримав політичний притулок в цій країні.

Він боїться полишити територію посольства через загрозу бути виданим США. Міністерство юстиції США проводить розслідування діяльності WikiLeaks через публікацію сайтом таємних документів Держдепу США та Міністерства оборони США в 2010 році.

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