Нестерчук, який мав очолити Бюро управління кадрами США, зняв свою кандидатуру - ЗМІ

Трамп номінував американця українського походження Джорджа Нестерчука на посаду директора Office of Personnel Management у травні. Призначення підлягало затвердженню Сенатом

Згідно з повідомленням видання Politico, обіцянка президента Дональда Трампа докорінно переорганізувати федеральний уряд натрапила на ще одну перешкоду минулого тижня, кого його номінант на посаду директора Бюро управління кадрами США (ОРМ) – американець українського походження – Джордж Нестерчук, без розголосу, попросив зняти його кандидатуру з розгляду.

Таким чином, адміністрація залишилася без кандидата на директора малої, але важливої установи, яка наглядає за роботою двох мільйонів працівників федерального уряду США.

Джордж Нестерчук був логічним кандидатом республіканців на посаду директора ОРМ.

Він має понад три десятиліття досвіду консультування з організаційного менеджменту та розробки рішень, займав посаду старшого радника директора Бюро управління кадрами в американському Міністерстві оборони, був членом підкомітету Конгресу з реформування уряду, займав високі посади в уряді президента Рейґана, де був співробітником Бюро управління кадрами, Міністерстві оборони і Міністерстві транспорту.

Але, як повідомляє Politico, наприкінці липня Нестерчук опинився в центрі спірної боротьби, коли американські профспілки громадського сектора виступили проти його номінації, вказуючи на його позицію щодо реформування громадських служб і піднімаючи питання – без будь-яких конкретних звинувачень чи доказів – про його роботу на уряд України під керівництвом проросійського прем’єр-міністра Віктора Януковича і потенційні зв’язки з колишнім головою передвиборчої кампанії Трампа Полом Манафортом.

Видання зазначає, що Білий дім, який не відповів на запит прокоментувати цю інформацію, зняв кандидатуру Джорджа Нестерчука минулої середи.

У листі президенту минулого тижня, Нестерчук підкреслив, що його рішення мотивоване партійною атмосферою, яка запанувала, і «необґрунтованими» звинуваченнями, висунутих проти нього. «Я не хочу, щоб ця справа відвертала увагу адміністрації в той час, як я захищатиму свою честь», - написав Нестерчук.

Згідно з багатьма джерелами, які спостерігали за номінацією Нестерчука, процес його затвердження на посаді проходив дуже повільно, частково, зазначає Politico, з уваги на те, що він досі не передав відповідному комітету необхідні документи, незважаючи на те, що президент Трамп висунув його кандидатуру ще у травні.

Відмова Нестерчука від номінації, зазначила експерт Ілейн Камарк, є великою перепоною для реформ, оскільки в Білому домі немає будь-кого з таким досвідом у роботі у федеральному уряді, як він.

Нестерчук протягом цілого життя є активним членом та лідером української громади у США.

Так у 70-х - 80-х роках минулого сторіччя він був консультантом Української національної інформаційної служби у Вашингтоні (Ukrainian National Information Service - служба зв'язків з українською громадою США, заснована у 1977-му році - ГА ). У 2006-му брав участь у підготовці програми модернізації менеджменту в МЗС України, яку фінансував Фонд розвитку демократії (США).

Нестерчук також був членом Ради директорів доброчинної організації Orphan's Aid Society for Ukraine, яка опікується сиротами в Україні.

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