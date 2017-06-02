Українець Джордж Нестерчук номінований Трампом на посаду голови Бюро управління кадрами США

Американець українського походження, один з лідерів української громади у США Джордж Нестерчук номінований президентом США Дональдом Трампом на посаду директора Бюро управління кадрами (Office of Personnel Management - OPM),- агентством федерального уряду з людських ресурсів. Повідомлення про це наприкінці травня було оприлюднено на сайті Білого дому.

Нестерчук є активним членом та лідером української громади у США

Сайт Білого дому відзначає, що Нестерчук (George Nesterczuk) має понад 30 років досвіду, як консультант з організаційного менеджменту та розробки рішень, був старшим радником директора Бюро управління кадрами в Міністерстві оборони США, працював у Конгресовому підкомітеті з реформування уряду, займав високі посади в уряді президента Рейґана, де працював в Бюро управління кадрами, Міністерстві оборони та Міністерстві транспорту.

Нестерчук протягом цілого життя є активним членом та лідером української громади у США.

Був консультантом Української національної інформаційної служби у Вашингтоні

Так у 70-х - 80-х роках минулого сторіччя він був консультантом Української національної інформаційної служби у Вашингтоні (Ukrainian National Information Service - служба зв'язків з українською громадою США, заснована у 1977-му році - прим. ГА ). У 2006-му брав участь у підготовці програми модернізації менеджменту в МЗС України, яку фінансував Фонд розвитку демократії (США).

Нестерчук також був членом ради директорів доброчинної організації Orphan's Aid Society for Ukraine, яка опікується сиротами в Україні.

Мета оргіназції була дуже прямолінійною - зважаючи на занедбаний стан, на страшну рептуацію дитбудинків в Україні та їх сумну історію в радянській системі - ми прагнули вивести дітей за межі цієї системи, дати їм шанс зростати у родинах

"Організація була заснована на початку 1990-х з метою надання допомоги конкретним сиротам в Україні. Організація допомогла майже 2 000 дітям-сиротам за роки своєї роботи", - повідомляв сайт Фундації США-Україна у 2009-му році.

"Мета оргіназції була дуже прямолінійною - зважаючи на занедбаний стан, на страшну рептуацію дитбудинків в Україні та їх сумну історію в радянській системі - ми прагнули вивести дітей за межі цієї системи, дати їм шанс зростати у родинах, щоб ними опікувались люди, а не організації, а вони самі не потерпали від стигматизації, від якої страждають сироти, якими опікується виключно держава", - говорив про мету роботи організації сам Нестерчук у 2009-му році.

Тоді ж Нестерчук розповідав, що на певному етапі організація підтримувала понад 1000 дітей в Україні.

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