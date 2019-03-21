Нова Зеландія забороняє зброю військового зразка, щоб запобігати масовим убивствам

Нова Зеландія заборонить володіння всіма видами напівавтоматичної вогнепальної зброї військового зразка, включно з типом рушниць, яким користувався нападник на мечеті у місті Крайстчерч минулого тижня, де загинули 50 людей.

Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн сказала, що нові правила мають набрати чинності 11 квітня.

Я дуже переконана, що більшість тих у Новій Зеландії, хто законно володіє зброєю, зрозуміють, що ці кроки відповідають національним інтересам.

Уряд планує викупити у громадян заборонену зброю і передбачає, що на це буде потрібно близько 150 мільйонів доларів.

Під заборону мають підлягати також пристосування, які перетворюють рушниці на автомати і магазини набоїв великої місткості.

“15 березня назавжди була змінена наша історія. Тепер повинні також змінитися наші закони. Сьогодні від імені усіх новозеландців ми оголошуємо ці дії, щоб зміцнити наші закони про зброю і зробити нашу країну безпечнішою”, - сказала Ардерн.

Досі закони Нової Зеландії дозволяли володіння напівавтоматичною зброєю, але обмежували кількість пострілів до семи.

Відеозапис нападу на мечеті в Крайстчерч і розповіді свідків дають підстави вважати, що підозрюваний використовував пристосування, яке дозволило йому стріляти довгими чергами.

Нова Зеландія рухається услід за сусідньою Австралією, де напівавтоматична зброя була заборонена після масового вбивства 1996 року в Порт Артурі, де загинули 35 людей.

Населення Нової Зеландії ледве сягає 5 мільйонів, але громадяни тієї країни мають у власності близько півтора мільйона одиниць вогнепальної зброї включно з понад 13 тисяч напівавтоматичних рушниць військового зразка.

Зброю широко використовують фермери, але опозиційна Національна партія, що має значну підтримку у сільських регіонах, каже, що підтримує заборону.

“Це не буде популярно серед деяких наших членів, але… ми вважаємо, що це єдине практичне рішення”, - цитує агентство Reuters Майлза Андерсона, речника організації Федерація сільської безпеки фермерів.

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