Facebook: Відео масового убивства у Новій Зеландії наживо дивилися менше 200 разів

Компанія Facebook подала подробиці стосовно відеотрансляції нападу на дві мечеті у Новій Зеландії, яку здійснював сам нападник, використовуючи Facebook, 15 березня.

Facebook та інші інтернет компанії опинилися під тиском посадовців та впливових осіб у різних країнах, які вказують на відповідальність соціальних медіа за інформацію, яка поширюється через них.

Пряму відео трансляцію нападу у Facebook дивилися менше 200 разів. Ніхто з користувачів не заявив про це відео під час трансляції наживо.

​Премєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн сказала, що робитиме усе можливе, щоб не допустити поширення ідей нападника, який убив 50 людей.

“Він, очевидно, мав низку причин для здійснення цього жорстокого терористичного нападу. Одна з них - стати більш відомим. І саме це ми можемо не допустити”, - сказала Ардерн і зобов’язалася ніколи не вимовляти ім’я нападника.

Джасіна Ардерн окремо висловила розчарування, що кількома днями після нападу в інтернеті ще можна було натрапити на копії, чи уривки відео запису, зробленого убивцею.

“Воно страхітливе і хоча вони (представники Facebook) надали нам запевнення (про вилучення відео), зрештою, відповідальність лежить на них”, - наголосила прем’єр-міністр.

У спеціальному повідомленні віце-президента компанії Кріса Сондербі сказано, що Facebook “прямо співпрацює з поліцією у відповідь на напад і для підтримки розслідування”.

Подробиці від Facebook

Пряму відео трансляцію нападу у Facebook дивилися менше 200 разів. Ніхто з користувачів не заявив про це відео під час трансляції наживо. До того як відео було усунене з Facebook його разом з переглядами трансляції, а згодом запису, загалом переглядали 4000 разів.

Перша скарга користувача на відео з’явилася через 29 хвилин після його початку і через 12 хвилин після закінчення трансляції наживо.

До того, як нам повідомили про це відео, один з користувачів інтернет- форуму 8chan виставив адресу копії відео на файлообмінний сайт.

Ми класифікували обидва випадки стрілянини як терористичний напад, а це означає, що вихваляння, підтримка і представлення тих подій є порушенням стандартів нашої громади і не дозволене на Facebook

Ми видалили з Facebook та Instagram особисті акаунти названого підозрюваного і активно вишукуємо та видаляємо акаунти, що з’являються під його іменем.

Ми усунули оригінал відеотрансляції Facebook Live і заглушили його, щоб інші поширення подібні до того відео могли бути виявлені й автоматично виделені з Facebook та Instagram.

Деякі варіанти, наприклад екранні зйомки відео, виявляти було важче, тому ми розширили систему виявлення, додавши аудіотехнології.

Упродовж останніх 24 годин ми видалили приблизно 1,5 мільйонів відеозаписів нападу. Понад 1,2 мільйона тих записів були заблоковані під час завантаження, а отже їх не могли бачити на наших ресурсах.

Організації - члени “Глобального форуму ля протидії тероризму” Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) тісно координують роботу у стосовно тероризму і після нападу перебувають у тісному контакті. Через колективні бази даних ми поширили понад 800 візуально особливих елементів відео, а також веб адреси і контекст нашого підходу до дій. Цей інцидент підкреслює важливість співпраці у межах галузі, коли йдеться про різні випадки діяльності терористів чи войовничих екстремістів в інтернеті.

Ми вишукували інформацію образливого характеру в інших соціальних медіа, щоб визначити чи може та інформації мігрувати на одну з наших платформ і як.

Ми і надалі цілодобово працюватимемо над цим і будемо оприлюднювати відповідну нову інформацію.

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