Співробітників білоруського державного ТБ, які страйкують, замінили працівниками RT, повідомляє Радіо Свобода

У Білорусі працівників державної Белтелерадіокомпанії, які підтримали протестувальників, не пускають до будівлі ТРК. Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на свої джерела, до студії й апаратних прибули російські фахівці – режисери, технічний персонал, оператори. Їм показали, як працює обладнання.

Це колишні й нинішні співробітники фінансованого державою російського пропагандистського телеканалу RT (який досі іноді називають його старою назвою Russia Today) і фрілансери.

На підході до Белтелерадіокомпанії на перехожих очікує чотири пости міліції. Там пропускають лише тих, хто має посвідчення співробітника ТРК.

Кореспондента Радіо Свобода також не пустили.

Співробітниця БТ Дар’я Вайтович повідомила Радіо Свобода, що її й інших її колег, які приєдналися до страйку і протесту, позбавили пропуску до будівлі компанії.

«У охоронців є списки учасників страйку, і вони забирають пропуски», – сказала вона.

Співробітники державної «Белтелерадіокомпанії»​ приєдналися до страйку 17 серпня. Близько 600 працівників, журналістів і технічних співробітників компанії підписали звернення на підтримку страйку.

Голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт оголосив, що всі незгодні можуть звільнятися.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі почався 17 серпня. Про участь у ньому оголосили підприємства по всій країні, в тому числі МТЗ, «Гродно Азот», МАЗ, «Белшина», БМЗ, «Білоруськалій», БелАЗ у Жодіно й інші держпідприємства.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Протестувальники заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.

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