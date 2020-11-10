Екскомандувач збройними силами США у Європі описав, як США мають реагувати на дії Росії у Криму

Екскомандувач збройними силами США у Європі Бен Ходжес вважає, що про реальну деокупацію Криму поки говорити рано. Про це він сказав під час обговорення українськими та американськими політиками, дипломатами і військовими аналітиками мілітаризації анексованого півострова і ситуації в Чорноморському регіоні, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

... ми повинні миттєво реагувати: визнавати власників суден контрабандистами і декларувати, що Крим – це не частина Росії

«Я думаю, що про Крим потрібно говорити в довгостроковій перспективі. Це стратегічно важливо. Той факт, що Сполучені Штати ніколи не сприймали і не визнавали анексію Литви, Латвії та Естонії, є гарною моделлю. І нам потрібно робити те ж з Кримом. Кожен, навіть найменший аспект, будь-які місцеві вибори, або коли росіяни зі своїми кораблями заходять в кримські порти, ми повинні миттєво реагувати: визнавати власників суден контрабандистами і декларувати, що Крим – це не частина Росії», – зазначив генерал США.

Разом з цим екс-посол США в Україні Джон Гербст вважає, що операція Кремля проти України зайшла в глухий кут. Він називає три фактори, чому це сталося: «По-перше, звичайно, російський народ не хоче, щоб його солдати воювали з Україною. По-друге, відіграють роль санкції США і Європи. Путін заперечує, звичайно, що це російська війна проти України. Він каже, що в Україні йде громадянська війна. Але він каже про це, щоб приховати війну від свого народу».

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков раніше зазначив, що повернення анексованого Криму під контроль України може бути «легшим варіантом», ніж повернення окупованої частини Донбасу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про плани проведення у травні 2021 року в Києві саміту Кримської платформи.

Дивіться також: Пандемія і технології: життя у віртуальній реальності 2020