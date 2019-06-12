Україна веде переговори про візит Міятович до Криму – Клімкін

Міністерство закордонних справ України запросило комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович в анексований Крим, підтвердив в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії міністр Павло Клімкін.

«Зараз ми намагаємося «затягнути» до окупованого Криму формально представників міжнародних організацій. Щоб вони хоча б подивилися на порушення прав людини, що там відбуваються. Так само з міжнародними гуманітарними організаціями. Ось зараз працюємо на те, щоб комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович приїхала. Але не так, щоб показали там «потьомкінські» ці села, як вони завжди роблять. А тільки на наше запрошення. Зрозуміло з нашої території і за програмою, погодженою з нами», – прокоментував міністр закордонних справ України.

Раніше в Офісі комісара з прав людини Ради Європи підтвердили, що Дуня Міятович планує відвідати анексований півострів. Водночас в офісі додали, що «є багато питань, які необхідно уточнити, щоб вона могла займатися правозахисною діяльністю в Криму».

«У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б наголосити, що я справді планую поїхати до Криму, але поки це ще треба підтвердити. Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла займатися правозахисною діяльністю на півострові», – цитує слова Міятович її офіс.

11 червня прес-служба Міністерства закордонних справ Росії заявила, що «досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7–11 жовтня цього року».

У лютому 2014 року в Криму з’явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялися визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз, США та більшість країн світу не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

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