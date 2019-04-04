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Віце-президент США розкритикував Німеччину і Туреччину за деякі спільні проекти з Росією

Віце-президент США Майк Пенс

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Віце-президент США Майк Пенс попередив Туреччину і Німеччину про неприпустимість втілення певних проектів із Росією.

За словами Пенса, угода Анкари про купівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400 є «необдуманий крок», а Берлін ризикує стати «в’язнем» Москви, якщо і далі підтримуватиме проект «Північний потік-2».

«Це просто неприйнятно для найбільшої економіки Європи продовжувати ігнорувати загрозу російської агресії і нехтувати своєю обороною і нашою спільною обороною на такому рівні. І також неправильно для Німеччини дозволяти собі ставати енергетично залежною від Росії», – заявив Пенс 3 квітня у Вашингтоні під час заходів до 70-річчя заснування НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг разом із віце-президентом США Майком Пенсом і спікером американської Палати представників Ненсі Пелосі виступає на спільному засіданні Конгресу на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні 3 квітня 2019 року.
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«Купівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 на 2,5 мільярда доларів становить значну загрозу для НАТО і для міцності альянсу… Туреччина мусить вибрати, чи вона хоче залишатися важливим партнером у найбільш успішному військовому альянсі в історії, чи вона хоче ризикнути безпекою цього партнерства, ухвалюючи необдумані рішення, які підривають наш альянс?», – наголосив віце-президент США.

Туреччина уклала контракт з Росією на постачання С-400 в 2017 році, попри критику США.

Літак F-35
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«Північний потік-2» має доставляти газ з Росії до Німеччини за допомогою газопроводу через Балтійське море.

США, Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських виступають проти «Північного потоку-2». Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований.

Передрук з "Радіо Свобода"

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