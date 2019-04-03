Генсек НАТО у Конгресі США застеріг щодо загрози з Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер застеріг Конгрес США у середу з приводу загрози, яку являє «більш агресивна Росія», включно з нарощуванням військової сили, загрозою з її боку суверенним державам, та використанням нею хімічної зброї та кібератак.

«Тепер ми повинні подолати наші розбіжності, бо у майбутньому нам ще більше буде потрібен наш альянс. Ми зіткнулися з безпрецедентними викликами – викликами, з якими жодна країна не впорається самостійно», – сказав Єнс Столтенберг.

Завдяки НАТО Сполучені Штати мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава. Це зробило Сполучені Штати сильнішими, безпечнішими і захищенішими

Столтенберґ відзначив, що «час закінчується», і закликав Росію повернутися до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), з якого Трамп планує вивести США цього літа.

«НАТО не має наміру розміщувати ядерні ракети наземного базування у Європі, – заявив Столтенберґ у своєму виступі, який був пристрасним захистом 70-річного альянсу. – Але НАТО завжди вживатиме необхідних заходів для забезпечення надійного та ефективного стримування».

Підсумки промови генсека НАТО в Конгресі США

Столтенберґ використовував свою промову, щоб голосно захистити «найуспішніший альянс в історії», який часто висміював президент США Дональд Трамп.

Члени Конгресу привітали Столтенберґа неодноразовими оплесками і стоячими оваціями. Американські законодавці відзначили, що розглядають його звернення до спільного засідання Палати представників і Сенату, як шанс підтвердити американську відданість НАТО.

Столтенберґ був першим норвежцем, якому було надано рідкісну честь виголосити таке звернення.

«НАТО добре для Європи, але НАТО також добре для США», – сказав Столтенберґ.

«Сила нації вимірюється не тільки розміром економіки, або кількістю її солдатів, а й кількістю її друзів, – додав Столтенберг. – А завдяки НАТО Сполучені Штати мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава. Це зробило Сполучені Штати сильнішими, безпечнішими і захищенішими».

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