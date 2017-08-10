США: візит Путіна до Абхазії був неприйнятним

США 9 серпня розкритикували візит президента Росії Володимира Путіна до Абхазії, сепаратистського регіону Грузії. Держдепартамент назвав такі дії Путіна «неприйнятними».

«Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів і відкидають визнання Росією Абхазії та Південної Осетії (як незалежних держав – ред.). Сполучені Штати наполегливо закликають Росію вивести свої сили на довоєнні позиції за угодою про припинення вогню 2008 року та скасувати визнання нею грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії», – сказано в повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

Путін 8 серпня відвідав сепаратистський регіон Грузії – Абхазію. Під час візиту російський президент заявив, що Москва гарантуватиме безпеку і «незалежність» Абхазії.

Війна Росії проти Грузії почалася 8 серпня 2008 року. У результаті 5-денної війни Росія дислокувала в цьому й іншому сепаратистському регіоні Абхазії свої війська й озброєння, а також визнала самопроголошену «незалежність» цих двох грузинських регіонів. Усі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло більш ніж 400 людей, понад 2 тисячі були поранені.

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