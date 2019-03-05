Рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Януковича та оточення набрало чинності

Рішення Ради Європейського союзу про продовження до 6 березня 2020 року санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його 11 соратників набрало чинності. Офіційний журнал ЄС 5 березня повідомляє, що рішення було ухвалене 4 березня.

Рішення стосується продовження замороження активів колишніх українських посадовців, Янукович і його соратники визнані відповідальними за незаконне привласнення державних коштів або за зловживання службовим становищем, що завдало збитків бюджету України.

Обмежувальні заходи щодо екс-глави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва не було подовжено. Торік із санкційного списку були виключені екс-міністр юстиції Олена Лукаш та брат Андрія Клюєва, народний депутат Сергій Клюєв.

Уперше Євросоюз 6 березня 2014 року запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

У санкційному списку, крім самого Януковича, є екс-прем’єр Микола Азаров, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.

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