Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Януковича та оточення набрало чинності

Показати коментарі

Рішення Ради Європейського союзу про продовження до 6 березня 2020 року санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його 11 соратників набрало чинності. Офіційний журнал ЄС 5 березня повідомляє, що рішення було ухвалене 4 березня.

Рішення стосується продовження замороження активів колишніх українських посадовців, Янукович і його соратники визнані відповідальними за незаконне привласнення державних коштів або за зловживання службовим становищем, що завдало збитків бюджету України.

Обмежувальні заходи щодо екс-глави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва не було подовжено. Торік із санкційного списку були виключені екс-міністр юстиції Олена Лукаш та брат Андрія Клюєва, народний депутат Сергій Клюєв.

Уперше Євросоюз 6 березня 2014 року запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

У санкційному списку, крім самого Януковича, є екс-прем’єр Микола Азаров, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.

Дивіться також: Президент Трамп продовжив дію надзвичайного стану через агресію РФ

Президент Трамп продовжив дію надзвичайного стану через агресію РФ. Відео
Embed
Президент Трамп продовжив дію надзвичайного стану через агресію РФ. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:40 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG