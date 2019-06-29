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Світ

Близько 1000 осіб вийшли на перший у Північній Македонії гей-парад

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Сотні людей пройшли 29 червня вулицями столиці Північної Македонії Скоп’є під час першого в країні гей-параду. За оцінками поліції, в заході взяли участь близько 1 тисячі людей. Учасники несли великий банер із кольорами веселки і танцювали під музику з вантажівки, на якій були встановлені потужні динаміки.

На параді виступила відома в країні естрадна співачка Тамара Тодевська, яка виконала свій хіт Proud, представлений цьогоріч на пісенному конкурсі «Євробачення».

Інформації про правопорушення чи акти агресії щодо учасників немає.

Північна Македонія: Перший Прайд-парад у Скоп'є
Північна Македонія: Перший Прайд-парад у Скоп'є

Поряд із гей-парадом, за кілька кварталів, відбулася акція за сімейні цінності, в якій взяли участь кількасот людей, що перед тим побували у церкві.

Північна Македонія: Перший Прайд-парад у Скоп'є
Північна Македонія: Перший Прайд-парад у Скоп'є

Північна Македонія – доволі консервативна країна, однак останніми роками помітне більш лояльне ставлення до геїв, лесбіянок, бісексуалів і трансгендерів.

Північна Македонія: Перший Прайд-парад у Скоп'є
Північна Македонія: Перший Прайд-парад у Скоп'є

Країна нещодавно зробила важливий крок на шляху членства в ЄС і НАТО, дійшовши компромісу з сусідньою Грецією щодо назви країни.

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Дебати демократичної партії: деталі, головні акценти і теми, важливі для України. Відео

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