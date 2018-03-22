Ситник: скандал з прослуховуванням - елемент медійної війни проти НАБУ та САП

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник називає «елементом медійної війни проти антикорупційних органів» інформацію про прослуховування НАБУ кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, про це Ситник заявив 22 березня у Брюсселі, де перебуває з візитом.

«Проаналізуйте інформацію, яка з’являється кожен день: починаючи від того, що я когось вбивав і захоплював якісь землі у Львівській області. Це – елемент медійної війни проти антикорупційних органів», – сказав він.

За словами Ситника, нинішня ситуація не вплинула на співпрацю двох установ. «Прокурори і детективи працюють разом. Якщо ви звернули увагу, за останні два дні ми завершили п’ять кримінальних проваджень, причому достатньо відомих. Від себе можу сказати, що я зроблю все, щоб незалежність НАБУ, на яку постійно спокушається влада, буде захищена, бо пишуть, що вона під загрозою», – заявив Ситник.

На питання, чи з’ясовували разом з головою САП Назаром Холодницьким, хто міг організувати прослуховування, і кому це вигідно, голова НАБУ Артем Ситник відповів, що про це слід питати «у тих ресурсів, хто це розповсюджує».

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав провокацією ситуацію довкола прослуховування його робочого кабінету. Про це він сказав в коментарі журналісту Радіо Свобода в Брюсселі 22 березня.

«Апарат був знайдений три тижні тому 6 березня. Він є долучений до матеріалів провадження. НАБУ і САП є єдиною структурою, тому ми повинні працювати разом. Я думаю, що це якась провокація. Я чекаю інформації, що це була за апаратура, чия вона, хто був ініціатор», – заявив Холодницький.

Він охарактеризував знайдений апарат, як такий, що схожий на ті, що застосовуються при прослуховуванні.

«Не знаю, кому він належить. Чекаю відповіді від всіх правоохоронних органів. Думаю, що найближчим часом ми її отримаємо», – додав Холодницький.

20 березня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що буцімто кабінет антикорупційного прокурора Назара Холодницького кілька тижнів прослуховувався за допомогою апарата, який був прикріплений до акваріуму біля столу прокурора. У пресі писали про те, що «прослуховування» могли встановити співробітники НАБУ за згоди генпрокурора.

Напередодні директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що вважає «недоречним» коментувати такі заяви. Він назвав повідомлення у пресі «провокативними» і такими, що «нібито підштовхують до певних коментарів». У ЗМІ також повідомили, що ситуація з «прослуховуванням» Холодницького може стати причиною відставки керівника САП.​

Раніше сьогодні керівник САП Назар Холодницький підтвердив, що три тижні тому в його кабінеті виявили пристрій, схожий на ті, що використовуються для прослуховування. Холодницький заявив, що очікує інформації, що це був за пристрій, кому він належить і хто ініціатор його встановлення. Він назвав це провокацією, а також відкинув чутки про свою відставку.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про начебто намір Назара Холодницького піти у відставку найближчим часом. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Радіо Свобода заявили, що Назар Холодницький виконує свої обов’язки у «звичайному режимі». Водночас повідомлення ЗМІ про нібито виявлення в кабінеті Холодницького пристроїв для прослуховування у САП раніше не коментували. Деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник раніше заявляв, що коментувати публікації в деяких ЗМІ є недоречним.

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