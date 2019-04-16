Україна вимагатиме звільнення полонених Росією моряків через Міжнародний трибунал з морського права

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

У Росії є шанси звільнити українських моряків та кораблі, не чекаючи «формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину»

«Сьогодні за моїм дорученням МЗС додатково звертається до Міжнародного Трибуналу з морського права із запитом для вжиття примусових заходів до російської сторони для звільнення українських моряків. Розраховуємо, що вже за лічені тижні Трибунал зобов’яже Росію звільнити наших моряків і українські кораблі, а її дії буде визнано неправомірними. Саме такі рішення наближають звільнення наших моряків, як і решти наших громадян, а також робить невідворотним притягнення Росії до міжнародної правової відповідальності», – мовиться у повідомленні.

Президент зазначив, що у Росії є шанси звільнити українських моряків та кораблі, не чекаючи «формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину».

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму протаранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України – катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. За даними Києва, шестеро українських моряків були поранені.

ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів. Відомство стверджує, що три українські військові кораблі «незаконно перетнули держкордон Росії».

Російські суди в Криму заарештували 24 українських військових. Українським військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що українські військовослужбовці, захоплені російською ФСБ біля берегів анексованого Криму, вважаються військовополоненими.

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