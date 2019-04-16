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Україна

Україна вимагатиме звільнення полонених Росією моряків через Міжнародний трибунал з морського права

Kerch

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Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

У Росії є шанси звільнити українських моряків та кораблі, не чекаючи «формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину»
Заявляє Петро Порошенко

«Сьогодні за моїм дорученням МЗС додатково звертається до Міжнародного Трибуналу з морського права із запитом для вжиття примусових заходів до російської сторони для звільнення українських моряків. Розраховуємо, що вже за лічені тижні Трибунал зобов’яже Росію звільнити наших моряків і українські кораблі, а її дії буде визнано неправомірними. Саме такі рішення наближають звільнення наших моряків, як і решти наших громадян, а також робить невідворотним притягнення Росії до міжнародної правової відповідальності», – мовиться у повідомленні.

Президент зазначив, що у Росії є шанси звільнити українських моряків та кораблі, не чекаючи «формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину».

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму протаранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України – катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. За даними Києва, шестеро українських моряків були поранені.
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ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів. Відомство стверджує, що три українські військові кораблі «незаконно перетнули держкордон Росії».

Російські суди в Криму заарештували 24 українських військових. Українським військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що українські військовослужбовці, захоплені російською ФСБ біля берегів анексованого Криму, вважаються військовополоненими.

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