Курт Волкер у Конгресі США дасть свідчення у пов’язаній з Україною справою про імпічмент

Колишній спеціальний представник Держепартаменту США Курт Волкер стане 3 жовтня першим безпосередньо пов’язаним із Україною чиновником зовнішньополітичного відомства, який свідчитиме в Конгресі в межах розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Волкер прийде на спільне засідання комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ та загального нагляду.

Конгресмени прагнуть з’ясувати, чи зловживав Трамп своїм службовим становищем, коли просив президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена, який є потенційним опонентом Трампа на президентських виборах 2020 року.

Раніше конгресмени ознайомилися зі змістом скарги, поданої в рамках програми захисту для викривачів корупції, в якій детально висвітлено перебіг розмови, що відбулася 25 липня 2019 року між Трампом і Зеленським.

27 вересня американські ЗМІ поширили інформацію, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку після майже двох років на посаді.

Ім'я Курта Волкера фігурує в скарзі поданій представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги заявляє, що Трамп у телефонній розмові з президентом України Зеленським, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Після дзвінка, Волкер, йдеться у скарзі, прибув до Києва і зустрівся з Зеленським. Під час цієї розмови він, буцімто, радив українцям, як орієнтуватися щодо прохань президента.

Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу особливо після заяви юриста Трампа Руді Джуліані, що Волкер сприяв йому у налагодженні контактів з командою Зеленського.

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