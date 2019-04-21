Чи справедливо на Зеленського склали протокол за демонстрацію бюлетеня?

Застосування до Зеленського норм виборчого закону через демонстрацію ним бюлетеня, може не відповідати змісту відповідного закодавства. Таку думку висловив Ерік Карл Гонц, експерт неприбуткової організації Center for International Private Enterprise (США). На думку Гонца, норми закону серед іншого передбачають, що демонстрація результатів голосування може бути частиною скупки голосів, а у випадку Зеленського йшлося про інше.

Як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський отримав адміністративний протокол за демонстрацію свого заповненого бюлетеня, повідомив речник його штабу Дмитро Разумков. Він заявив, що показати бюлетень його попросили журналісти. Як каже спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков, представники поліції повідомили, Зеленському, що він порушив ст. 212-10 виборчого закону - порушення обмежень щодо проведення агітації в момент проведення виборів.

Сам Зеленський безпосередньо після інциденту заявив: "Добре. Порушив. Закон є закон".

Зеленський проголосував на виборчій дільниці вранці 21 квітня. Перш ніж вкинути свого бюлетеня до урни, кандидат продемонстрував його журналістам, однак сховав після зауваження дружини, Олени Зеленської.

За словами Еріка Карла Гонца, "ці закони, як правило, призначені для запобігання купівлі голосів (люди повинні були фотографувати свої бюлетені для отримання оплати)".

При тому оглядач вважає правильним з боку Зеленського не сперечатись із штрафом.

На те, що дії Зеленського можуть не належати до порушень, визначених законом, звертає увагу і український коментатор Володимир Бойко.

"Демонстрація виборцем свого бюлетеня після його заповнення, як і його фотографування, не є агітацією. Тим більше Зеленського не можна звинуватити в порушенні таємниці голосування, відповідальність за яке встановлена ст. 159 КК України: суб’єктом цього злочину може бути лише стороння особа (наприклад, член виборчкому), якій випадково став відомий результат волевиявлення (наприклад, під час голосування на дому) і яка розголосила цей результат без згоди самого виборця", - відзначає Бойко на своїй сторінці у Facebook.

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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