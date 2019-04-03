У штабі Зеленського заявили, що для нього участь у дебатах більш цінна, ніж для Порошенка

Радник з правових питань кандидата в президенти Володимира Зеленського Ірина Венедіктова повідомила, що він готовий до участі у дебатах перед другим туром голосування на виборах президента і ця участь є «більш цінною», ніж для його візаві.

«Володимир Зеленський в ніч з 31 березня на 1 квітня чітко сказав – «так, я готовий». Більше того, для нашого штабу це буде більш цікавіше і для нашого виборця це буде більш цінніше, ніж для виборця і штабу Петра Олексійовича», – заявила Венедіктова в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, жодних вимог для того, щоб дебати відбулися, до іншої сторони – Петра Порошенка – у штабі Зеленського немає.

«Ми жодних умов не ставимо, просто хочемо підкреслити, що, якщо Петро Олексійович хоче дебатувати з кандидатом в президенти, то, мабуть, логічно зробити посил в першу чергу до свого виборця, що він буде дебатувати не з маріонеткою і буде звертатися не до 85% маріонеток», – додала Венедіктова.

Вона додала, що дебати важливі для того, щоб «виборець зміг розрізнити, де «95 квартал», а де кандидат на дуже високу посаду в державі».

1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила переможців першого туру виборів президента для участі в теледебатах.

Напередодні перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що у парламенті зареєстрували законопроект про обов’язковість дебатів кандидатів у президенти перед другим туром.

Після оголошення результатів екзит-полів чинний президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів обов’язково мають відбутися. Інший кандидат Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. Втім, у його команді згодом припустили, що Зеленський не братиме участі в дебатах через їхню беззмістовність.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія наразі завершує підрахунок голосів виборців, але вже очевидно, що актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який відбудеться 21 квітня.

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