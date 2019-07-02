Зеленський і Фріланд заявили про важливість міжнародної консолідації для протидії агресії Росії

Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляють про важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії. Як повідомляє прес-служба українського президента, про це вони заявили під час зустрічі 2 липня в Торонто, де Зеленський перебуває з візитом.

«Президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема «Групи семи» й ООН», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Володимир Зеленський висловив вдячність Христі Фріланд за організацію представницької міжнародної Конференції з питань реформ в Україні, яка розпочалася 2 липня в Торонто, повідомляє офіс президента.

«Володимир Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський перебуватиме в Канаді до 3 липня. Він бере участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходить у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо – Торонто.

Під час візиту президент України також проведе зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл.

Президент України Володимир Зеленський на посаді президента вже побував з офіційними візитами у Брюсселі, Парижі й Берліні.

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